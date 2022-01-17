LIVE／林靜儀重返立院　正式宣誓就職立委

記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選日前落幕，民進黨候選人林靜儀最終以8萬8752票勝出，中選會14日審定通過當選人為林靜儀。對此，林靜儀17日下午2時30分將於立法院宣誓就職，民進黨立法院黨團確定增加1席立委席次，總席次將可達到61席，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

立法院長游錫堃辦公室16日晚間發布採訪通知，游錫堃將於17日下午2時30分出席林靜儀宣誓就職典禮，地點為立法院正門二樓大會客室，流程依序為宣誓前準備（簽到及簽具誓詞）、宣誓儀式、大合照及媒體聯訪。

民進黨立法院黨團目前擁有60席次，扣除掉游錫堃和立法院副院長蔡其昌，以及去年宣布退出民進黨、黨團運作的無黨籍立委黃國書，民進黨團的成員包括所有民進黨籍立委，再加上無黨籍立委蘇震清及趙正宇，而在林靜儀正式加入後，民進黨團將再添新戰力，總席次可達到61席。

前台灣基進立委陳柏惟去年10月23日遭到罷免，中選會在今年1月9日舉辦台中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委補選，林靜儀以8萬8752票贏得選戰，國民黨候選人顏寬恒則則獲得8萬 0912票敗選，投票率為58.26%。

中選會當天宣布，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選，選舉人數29萬5985人，投票人數17萬2446人，投票率為58.26%；開票統計結果林靜儀當選，14日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會14日舉行委員會議，審定通過第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀，得票數8萬8752票，並且同步公告當選人名單。

中選會指出，這次補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿日為止。立法院第10屆立法委員為2020年1月11日選出，任期自2020年2月1日至2024年1月31日。

▲民進黨立委林靜儀宣示就職，民進黨立法院黨團再添新戰力。（資料照／記者林敬旻攝）

