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社會 社會焦點 保障人權

就是要瓦解弘仁會！警政署公布去年掃黑成果　逮3169黑幫分子

記者張君豪／台北報導

警政署刑事局17日下午發布掃黑打詐專案記者會，刑事局統整全台警方2021年整年掃蕩黑幫打詐成果，共查緝395個幫派組織、逮捕犯嫌3169人，並查扣不法利得新台幣4億1,700萬元。其中最囂張的包含涉及台南女組頭、桃園藥頭擄人案、並在中山區林森北路某酒店丟擲手榴彈的竹人幫弘仁會長林聖閎，以及涉及多件槍擊、恐嚇案件的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，還有竹聯幫寶和會背景的台北市土方公會理事長王建翔。

▲刑事局發布年度掃黑打詐執行成果記者會、警政署長陳家欽到場致詞揚言瓦解黑幫。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局發布年度掃黑打詐執行成果記者會、警政署長陳家欽到場致詞揚言瓦解黑幫。（圖／記者張君豪攝，下同）

▲刑事局發布年度掃黑打詐執行成果記者會、警政署長陳家欽到場致詞揚言瓦解黑幫。（圖／記者張君豪攝）

警政署長陳家欽校閱掃黑打詐專案成效致詞時，強調「刑事警察局一直針對這些好鬥好殺、犯案累累的幫派首腦專案蒐證，會運用各種策略窮追猛打，不徹底瓦解該幫派組織絕不鬆手、警方會一個一個抓、一個一個瓦解」，並點名針對竹聯幫弘仁堂一系列暴力犯罪行為，警方前後逮捕林姓會長及12名成員，並陸續逮捕該幫會45名成員，「就是要瓦解弘仁會」，強調執法強硬態度。

刑事局統計幫派犯罪部分，光從今年1月起全台警方查緝16個幫派組織、犯嫌185人，查扣不法金流3196萬餘元，各式槍枝11枝；其中查獲之犯罪幫派組合，包括竹聯幫仁堂弘仁會，天道盟天理會、天世會、不倒會、太陽會等，犯罪涉及靈骨塔詐騙、暴力討債、開槍傷人，街頭擄人等手段相當兇殘。

▲刑事局發布年度掃黑打詐執行成果記者會、警政署長陳家欽到場致詞揚言瓦解黑幫。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局發布年度掃黑打詐執行成果記者會成果。

刑事局偵一大隊會同北市大安、內湖、松山分局與刑大偵八隊、新北市林口分局破獲竹聯幫仁堂弘仁會邱男（44歲）招募成員13人組靈骨塔詐欺集團，歹徒在新北市新莊區成立「浤晹國際開發公司」對外聲稱可幫銷售套牢的靈骨塔位產權，詐騙被害人財物，被害人多達15名，詐騙金額高達5千萬元，其中一名年邁長者不察被騙逾新台幣3千萬元。

警方1月11日行動逮捕弘仁會邱姓主嫌等14人、計查扣賓士自小客車3部、現金69萬餘元、業務教戰守則、買賣投資訂單、靈骨塔位權狀等證物，訊後依詐欺及組織犯罪防制條例移送偵辦，追查贓款其不法金流。

刑事局偵一大隊第三隊會同基隆市警局刑大、第一、第二分局、少年隊共組專案小組、偵破基隆天道盟太陽會陳姓角頭持槍暴力討債案、陳男（28歲）與5幫派成員共組討債集團，欠債不還就會遭陳男率眾圍、並以電擊棒電胸口，持空氣槍射被害人全身；警方11日收網查扣扣瓦斯槍、鎮暴槍3枝、開山刀3把、鐵棍、辣椒水、手機7支、安非他命7包等證物、警訊後依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例移送偵辦。

刑事局偵六大隊查握竹聯幫育仁會鄒姓主嫌經營詐騙集團案、中部打擊犯罪中心會同嘉義市第一、第二分局、刑大科科偵案共共組專案小組：鄒嫌（25歲）涉嫌招募成員9人共組電信詐騙集團，以解除「分期付款」等話術進行詐騙，經清查被害人多達34名，詐騙金額高達到1千萬元，其中1名30多歲的小資女因接到詐騙電話，心情慌亂下被騙匯畢生積蓄200餘萬元。

警方1月12、13日行動查扣K他命1包、開山刀3把、折疊刀3把、斧頭1把、模擬手槍1枝、空氣長槍1枝、毒品咖啡包280包、現金1萬元、手機9支等證物，全案依詐欺、組織犯罪防制條例移送偵辦。

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