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台灣基進擬派李雨蓁再戰顏家　林靜儀：維持合作與競爭

記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選日前落幕，傳出台灣基進組織部主任李雨蓁有意投入議員選戰，並且轉戰台中市副議長顏莉敏的選區，再次上演「基進戰顏家」的戲碼。對此，民進黨立委林靜儀表示，民進黨跟台灣基進就是合作與競爭，維持良好的良性競爭，是政黨彼此進步非常好的事情。

▲▼李雨蓁受邀出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣基進組織部主任李雨蓁。（圖／記者李毓康攝）

媒體報導，前台灣基進立委陳柏惟在林靜儀當選後整個聲量更增，陳柏惟已確定要留在台中政壇打拚，這次補選表現亮眼的李雨蓁更可能要到顏莉敏的選區，再上演一次「基進戰顏家」的戲碼。

立法院長游錫堃17日下午出席林靜儀宣誓就職典禮，由大法官擔任監誓人，林靜儀也在立法院秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委洪申翰、何志偉、無黨籍立委林昶佐等人的見證下，正式完成就職程序。

林靜儀受訪時表示，民進黨跟台灣基進在自己的選區裡面，她的評估就是合作與競爭，「我們在共同的價值或者共同的目標上面，我們會合作」，但是當當然要維持很好的良性競爭，因為維持好的良性競爭，是政黨彼此進步非常好的事情。

林靜儀也說，至於李雨蓁是不是有這樣子的考慮，這個要尊重台灣基進級李雨蓁的評估，「我沒有辦法替他們做任何的回答」。

▲▼立委林靜儀宣誓就職典禮 立法院長游錫堃出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林靜儀宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）

林靜儀指出，台中市第二選舉區在短短的三個月之內，經歷過罷免、公投跟補選，台灣也在前一段時間經歷過公投，她認為不論是執政黨或者任何的政黨、政治人物，都有責任將重大議題及國家未來方向的立場，清楚地向民眾說明。

林靜儀認為，政治人物要爭取選民的支持，「絕對不是什麼哪裡是票倉、什麼顏色這件事」，而是要讓選民理解自己在做什麼事，而且會支持繼續自己想要推動的事情，「或者是他們希望我們推動的事情」。

林靜儀表示，在這次立委補選的過程，她一直強調是台派的所有支持者，或者是所有台派的政治工作者，「大家完全沒有任何政黨或自己的思考，就是全力地來做這一場選戰的團結跟合作」，也再次證明共同價值的朋友必須團結。

林靜儀強調，存在共同價值的朋友，要一起捍衛大家所相信的價值，這才是在每一次選戰裡面，她覺得必須表現出來的態度。

有關台中市歷經第二選舉區立委補選，民進黨的選其是否會有所變化，林靜儀則認為，未來不論是年底的選舉，應該都會是秉持一樣的心情，大家都記得怎麼樣誠心地跟民眾溝通、怎麼樣誠心的去捍衛立場，然後大家一起來合作。

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