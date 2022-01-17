林靜儀就職立委感謝父母體諒　「我的人生一直在亂改行」

記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選日前落幕，民進黨立委林靜儀17日在立法院宣誓就職，民進黨立法院黨團確定增加1席立委席次，總席次達到61席。林靜儀受訪時表示，她要感謝父母親的體諒，「我的人生一直在亂改行」。

▲民進黨立委林靜儀出席宣誓就職典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院長游錫堃17日下午出席林靜儀宣誓就職典禮，由大法官許志雄擔任監誓人，林靜儀也在立法院秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委洪申翰、何志偉、無黨籍立委林昶佐等人的見證下，正式完成就職程序。

林靜儀會後受訪時表示，非常感謝這段時間，包含民進黨、台灣基進的所有黨公職，以及地方的支持者及志工，還有所有關心台灣民主這一仗的朋友，「在這段時間很短的時間，給我非常多的幫助，大家都非常辛苦」。

林靜儀強調，當然更要感謝台中市第二選舉區的民眾，「我們的選民朋友，願意給我們這麼大的支持跟鼓勵」。

▲民進黨立委林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）



林靜儀坦言，今天再次回到立法院來，身份跟上一屆的不分區立委、代表的是團體專業，當然有很大的差別，自己也很清楚地知道，在任務的調整以及要服務的對象上面，都是很不一樣的。

林靜儀說明，選區立委在生活或議題上所接觸的，「會比過去在不分區時期接受的更廣」，這個光譜的兩端會更明確，或者是說有更大的差異，這是身為區域立委必須要能夠考量、思考的事情，如何能夠照顧到最多弱勢、有需求的民眾，是她在接下來的任務裡面最重要的事情。

林靜儀也感性地說，感謝父母親的體諒，「我的人生一直在亂改行」，在台中市第二選舉區補選的這段時間，「我看到了很多選民，尤其是地方的阿姨、姐姐，她們看我的那個眼神跟心情，我覺得就跟我的父母看我的心情跟眼神一樣」。

林靜儀認為，她們會一方面覺得心疼、也會覺得辛苦，二方面她們也很知道，「我們堅持想要做的任務的時候，她們會給我們全然的支持」，所以她很感謝自己的家人跟朋友，也很感謝所有台中市第二選舉區的選民。