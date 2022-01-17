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西堤群聚今爆14人染疫「關聯曝光」！1人是貨車司機

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

國內今（17日）新增17例本土個案，其中14例與西堤群聚染疫有關。對此，桃園市長鄭文燦稍早召開防疫記者會指出，昨天到今天上午採檢出14例與西堤群聚有關案例，其中6例是居家隔離期間二採確診，另8例則是經匡列採檢後確診。

▲▼1/17桃園防疫記者會。（圖／翻攝自桃園市YouTube）

▲1/17桃園防疫記者會。（圖／翻攝自桃園市YouTube）

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鄭文燦指出，6例部分，其中一名是西堤員工（案18000）1/13居家隔離，一採陰性， 1/16於檢疫所二採陽性Ct值19.6；另外1/7有2名客人因家人確診被匡列，分別是媽媽（案17996）與祖母（案17971），居家隔離期間二採陽性確診。

另外，仁寶電子平鎮廠經採檢1595人，衍生一名員工（案17972）確診，相關足跡、傳播路徑調查中，而該工廠停工7天，星期三會進行二採。還有一名西堤確診客人（案17904）任職的某工廠，另外5人居隔採檢後，出現1人二採陽性（案17973）；明新科大確診學生的同住友人（案17999）匡列採檢後確診。

至於匡列西堤顧客後，今有4組、8人確診；第一組是一家五口聚餐，除了爸爸之外，母親、3名小孩都確診（案17974、案17975、案17976、案17977），孩子就讀的某幼兒園、國小，全校採檢居家隔離，將會設專案採檢站。

第二組則是6人聚餐，其中2人確診（案17997、案17998），其餘人員居家隔離中；第三組是機車行的7人聚餐，1人確診；第四組則是6人聚餐，其中1人確診（案17983） ，是一名貨車司機。

▼1/17 西堤餐廳確診關係圖。（圖／桃園市政府提供，點圖可放大

▲▼1/17 西堤餐廳確診關係圖。（圖／桃園市政府提供）

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