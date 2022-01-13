一夜暴增9確診！　前台大醫見關鍵9天：這就是Omicron

▲中壢聯邦銀行健行分行12名行員確診。（圖／翻攝 Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

桃機群聚案延燒，中壢聯邦銀行健行分行一天新增12名銀行員確診，全行行員居家隔離，今天（13日）新一批人力進駐並正常營業。對此，台大感染科前醫師林氏璧今凌晨表示，這就是Omicron，回溯可能傳染的時間是1月4~12日，「唉，這有足夠時間讓它傳得更廣了。」

指揮中心11日下午先公布新增3例行員確診，深夜又公布另有9名行員染疫，這9例COVID-19本土（均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5），分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為11日匡列接觸者擴大採檢的銀行員工（案17630的同職場工作人員）。

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目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查，並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。

▼中壢聯邦銀行健行清消。（圖／翻攝 Google Maps）



指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲，若民眾曾於4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測；若於26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

林氏璧今凌晨在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，此銀行相關傳播已經12例，這就是Omicron，回溯可能傳染的時間是1月4~12日，「唉，這有足夠時間讓它傳得更廣了。」

聯邦銀行得知員工確診後，該分行12日停業並緊急清消，全行行員居家隔離，今新一批人力進駐並正常營業。