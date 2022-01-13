「這個年很難過！該升級就果斷」　醫：政府買大量快篩給民眾

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，精神科醫師潘建志表示，全球合計單日確診竟是過去最高峰的3倍，太誇張，不能再有僥倖的心態，「沒有天天過年的，不，應該說這個年很難過。」他說，更新這兩天的確診數字，對比他1/9畫的「台灣三大群聚確診累計趨勢圖」，曲線更加陡峭了。

▲潘建志畫出「台灣三大群聚確診累計趨勢圖」。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

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潘建志12日在臉書說，面對疫情海嘯，個人給台灣超前佈署建議如下：

1，現在和5月份不同，疫苗覆蓋率大增，「疫情警戒標準」如果需要修改就修改，若不修改，該升級時必須依法果斷執行。

2，篩檢隔離：請政府購買大量家庭快篩試劑免費分發給民眾，各地方要有PCR檢測站設立計劃。我們需要很多個王必勝，很多個剝皮寮。各地污水處理廠定期檢測家庭廢水中的病毒核酸PCR，可早期發現地方流行，準備人力物資。

▼潘建志說，請政府購買大量家庭快篩試劑免費分發給民眾。圖為桃機採檢情形。（圖／記者屠惠剛攝）

3，為確保重症得到良好照顧，在個案數激增時，確保急診有足夠人力設備，無症狀和輕症者需要合理的分級分流計畫。

4，因應液滴和氣溶膠傳佈，第一線防疫和醫護請配給N95和面罩，清查醫療設施的三密空間和通風，減少院內感染。

5，修改治療指引，刪除對Omicron無效的部份單株抗體，納入有效的口服藥（Paxlovid，Molnupiravir，Fluvoxamine），並給予EUA搶快進口（Molnupiravir已過EUA）。

12日新增14例本土確診、92例境外移入，單日確診破百，也讓外界紛紛憂心，這個過年恐怕要泡湯了。

▼潘建志認為，「疫情警戒標準」如果需要修改就修改。（點圖可放大／指揮中心）

