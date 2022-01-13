中壢聯邦銀行12確診　同業揭1習慣害的

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案中，染疫的居服員（案17472）戴口罩到銀行洽公，卻還是突破防護傳染給3名行員，傳染媒介到底是什麼，一度掀起網友熱議。一名自稱在銀行工作的網友於PTT發文分享個人經驗，推測有可能是「口水點鈔」這個習慣惹禍。

▲中壢聯邦銀行健行分行3名行員因為接觸過確診居服員而染疫。（圖／翻攝自Google地圖）

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指揮中心12日公布新增4例本土個案，其中3例來自桃園；桃園市長鄭文燦表示，這3名新增個案為銀行行員，確診居服員（案17472）曾在1月4日前往中壢聯邦銀行健行分行洽公，雖全程都有戴口罩，但還是有3名行員染疫，分別為案17630（Ct值19.1）、案17672（Ct值16）、案17637（Ct值17）。另外，同家銀行擴大篩檢後，12日晚間又增加9例，目前累計已有12名行員確診。

消息傳開後，網友們都很好奇，為何居服員已經全程戴口罩，3名行員還是中鏢。對此，一名自稱在銀行工作的網友於PTT八卦板PO文分享，自己曾遇過一名堅持要用口水點鈔的客戶，甚至用咳痰的方式積聚口水，最後接過鈔票時，有的還沾有濃稠口水，或是因為潮溼而變皺膨脹。

該網友表示，不僅是長輩喜歡用口水點鈔，部分年輕人也會，不論是否有疫情，都希望大家摸完錢記得要用肥皂把手洗乾淨，也希望相關單位經過調查後，能公布確切的傳染途徑，不然銀行從業人員真的很害怕，畢竟接下來就是農曆春節，業務量肯定會爆炸。

▲部分民眾習慣沾口水來數鈔票。（示意圖／記者劉維榛攝）

而對於居服員這條傳播鏈，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，「戴口罩就幾乎不會傳染的時代已經過去了」，以Omicron來說，如果靠得太近或是口水噴太多，還是有可能傳染的，「話少，是美德，在疫情當中早就凸顯出來了」、「吃飯快，也是美德啦，趕快吃飽，要聊，離開餐廳再去聊」。

至於如何看待這一波疫情，沈政男說，「機場群聚所衍生的疫情，應該是可以圍堵，不至於爆發」，值得觀察的是7+7，還記得去年4月華航機組員染疫，原本大家都以為守下來了，沒想到病毒已悄悄進到社區，當這一波機場群聚逐漸收斂的時候，會不會另一波疫情正在悄悄蔓延，會不會7+7已經讓病毒漏到社區，所幸7+7施行至今滿4週，尚無病毒漏到社區的跡象，是另一個讓人稍可放心之處。