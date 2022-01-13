醫喊「升3級2周」：壯士斷腕！保障大家春節平安

記者陳俊宏／綜合報導

外界關心是否會升三級警戒，指揮中心指揮官陳時中12日表示，「沒有考慮更嚴格的規定」。對此，知名醫師洪浩雲認為，「你為何不壯士斷腕，現在就跳上去三級兩個禮拜，爭取過年前疫情無法傳開，保障大家的春節平安？」

洪浩雲11日在臉書說，記得去年5月的狀況嗎？5/11之後每天都有10幾、20個新增確診者，但因為「不符標準」所以一直不升級；直到5/15一日暴增至180例，此時也只是「依照標準」僅有雙北升至三級，全國仍是二級。

洪浩雲指出，後面就是疫情全國燒，5/19終於全國升三級；儘管如此，就算大家再怎麼「依照標準」走，也無法「兩周回二級」，反而一延再延，三級警戒一直到7月中才結束，為時2個月！

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▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



洪浩雲表示，請問2021年中的台灣疫情給了我們什麼教訓？不就是「依照目前的那個防疫升級標準，根本無法擋住疫情大爆發」嗎？結果你今天遇到再一次的社區傳染狀況，居然還是用「同一個」標準在下決策？學不到教訓啊？

洪浩雲說，是啦，現在的疫苗接種率比之前高啦，可是這次的Omicron也比之前的更會傳播耶！你現在擔心貿然取消內用，升三級會衝擊國內餐飲業？可是你去問一下餐廳，已經有人打電話取消訂單了耶！衝擊已經來了，你要想的是如何減少損失吧？

洪浩雲寫道，按照去年的經驗，跟著標準走，拖拖拉拉猶豫不決，最後疫情爆發，要兩個月才能結束三級，「那你為何不壯士斷腕，現在就跳上去三級兩個禮拜，爭取過年前疫情無法傳開，保障大家的春節平安。希望只是我杞人憂天而已，不然搞到最後春節連著春假，就真的難過了～～」

被問及本土疫情每日增加，是否會加嚴戴口罩規定，或恢復餐飲業梅花座、加隔板限制？陳時中表示，沒有考慮更嚴格的規定，有些影響比較小的自己要注意，但現在看起來疫情有在收斂了。