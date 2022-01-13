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疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，12日新增14例本土確診、92例境外移入，單日確診破百，許多人擔心春節能否出遊。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，有專家說，疫情兩周後會失控，但他認為不見得，「你如果已經訂了兩周後的飯店，可以不要退，哥跟你保證疫情不至於失控。」

▼許多民眾計畫過年出遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,旅遊,內湖大溝溪生態治水園區。（圖／記者李宜秦攝）

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沈政男在臉書說，92例境外移入，如果依照原來的檢疫流程，其實大部分會歸到今天（13日）、周五，但因為現在是落地檢測，於是提早被抓出來，過兩天你就會知道，這是制度轉換下的暫時數字，多看幾天才知道境外移入增加的趨勢。

沈政男指出，居服員到銀行辦事傳染給銀行員，這是兩年疫情以來從來沒發生過的事，「注意，你我都戴口罩，就幾乎不會彼此傳染的時代已經過去了！戴口罩對Omicron來說，如果兩人靠得太近，或者口水噴太多，還是可能傳染！」

▼沈政男認為，戴口罩就幾乎不會彼此傳染的時代已經過去了。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男提醒，「話少，是美德！在疫情當中早就凸顯出來了。吃飯快，也是美德啦！趕快吃飽，要聊離開餐廳再去聊」；為什麼這位居服員傳給那麼多人？值得探究，還好其他機場群聚染疫者並不如此。

「哥有沒有說，這波機場群聚可控？現在，有沒有安心一些？」沈政男提到，有人在問訂了兩周後的飯店，要不要取消？機場群聚所衍生的疫情，應該是可以圍堵，不至於爆發，但另一個值得觀察的是7+7。

沈政男表示，還記得去年4月中下旬，華航機組員染疫後，竟然連續14天都沒有出現社區群聚，當時大家都以為守下來了，社區沒事了，沒想到病毒已經悄悄進到社區，開始大規模蔓延了。

▼指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，因此，當這波機場群聚所謂逐漸收斂的時候，會不會另一波疫情正在悄悄蔓延？會不會7+7已經導致病毒漏到社區，只是還沒被發現？

沈政男說，關於這點，跟去年5月有幾個不同，一是Omicron的潛伏期變短，因此躲過14天內檢測的比例會明顯減少；二是因為先前的教訓，檢疫期滿前的採檢與自主健康管理都增加了保險分；三是大家的警覺度已經提升，如果有疑似案例，不至於大意放過。

沈政男指出，7+7施行至今滿4周，尚無病毒漏到社區的跡象，是另一個讓人稍可放心之處；總之，你如果已經訂了兩周後的飯店，可以不要退，哥跟你保證疫情不至於失控；但你如果還沒訂，拜託，也就不要再去搶訂了，因為如果疫情萬一失控，哥也是不負責啦！

沈政男寫道，有專家說，疫情兩周後會失控，「哥說，不見得啦」；專家又說打第三劑多少又多少，就可控制疫情，「在哥看來更不是這樣！因為疫苗沒有那麼夠力啦！還是要靠早期發現疫情，早期匡列與隔離，絕對不是靠疫苗。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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