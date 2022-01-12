嘉藥與台灣物聯網協會簽訂合作協議　攜手物聯網人才培育產業輔導

▲嘉南藥理大學11日與台灣物聯網協會簽訂產學合作備忘錄，由該校副校長兼研發處長張翊峰與物聯網協會理事長梁賓先代表簽屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學11日與台灣物聯網協會簽訂產學合作備忘錄，由副校長兼研發處長張翊峰與物聯網協會理事長梁賓先代表簽屬，嘉藥近年積極培育健康產業創新服務專業人才，台灣物聯網協會則致力於推廣物聯網在不同領域產業的研發，雙方可望就智慧醫療、循環經濟等面向，透過產學合作，進行物聯網實務開發應用。

近年來智慧醫療已成趨勢，受到新冠疫情影響，遠距醫療更形重要，嘉藥透過「營造Alia(e)n 宜居地」USR計畫，在高雄市阿蓮區阿蓮社區試行「遠距醫療諮詢」，長輩雖居住於偏鄉但能獲得醫療諮商的機會，也因應疫情加深而需減少人與人接觸，確保留社區成長量能狀態，該USR計畫也因而獲選教育部2021 大學社會實踐線上博覽會「最佳亮點故事」，如今與台灣物聯網協會簽訂MOU更是如虎添翼。

台灣物聯網協會成立於2011年4月，為物聯網技術相關團體先驅，集結國內外專家學者，共同推動產業創新。該協會致力於推廣物聯網在不同領域之產業相關技術發展，近年更成立物聯網顧問團和數位學院，其潛在創造力與廣大應用範圍，帶動市場不同產業領域技術及科技的創新。該協會理事長梁賓先同時也是華苓科技股份有限公司董事長，本身兼具發展物聯網平台及智慧系統乃至於智慧化工業的研發實務經驗，攜手嘉藥後，亦將延續協會和華苓之專業經驗和技術，加速學研產界交流及國際合作。

校方表示，因疫情造成全球經濟及產業的變革，資訊科技的創新更加受到重視，而各種通訊技術與網路設施透過雲端平台及大數據分析和AI等技術，將有用數據應用以協助企業流程運作智慧化，嘉藥藉由與台灣物聯網協會及華苓科技公司未來長期合作，將物聯網相關技術導入教學及產學合作中，建置智慧科技物聯網實作體驗教學平台，推動創新教學方法與創新創意跨領域應用，讓學子在學期間瞭解市場新知，促成學用合一，共同攜手培育物聯網專業技術人才。