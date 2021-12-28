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2021全國兒童教玩具競賽　嘉藥創意一決高下

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，28日在該校國際會議廳舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，共有50組參賽作品，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。

現場各項作品極具創意，除了用色大膽活潑、製作精美，主題也包羅萬象，從環保、防疫到數字、邏輯等題材，同場還有「音樂輔療在音樂課程設計上的應用」與「玩藝術解放想像力∼拼貼夢想版&集體創作趣」兩場研習，此次競賽不僅是選手們發揮創意、一決高下的年度盛事，更是彼此觀摩、交流學習的絕佳平台。

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▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥幼保系每年舉辦全國教玩具競賽暨應用研習活動已邁入第13屆，透過教玩具開發激發學生創意，循著理念與邏輯設計製作出融合趣味、教育性及美感的作品，過程中不只要善用科學、數學或社會等領域知識，還要結合色彩調配、圖形美感及精巧手作能力，同時，要求選手須到場說明設計理念及優點，強化選手邏輯與表述能力。近年來教育部主推美學教育課程，強調色彩、圖案等整體美感的啟發與創作，更讓該競賽格外有意義及價值。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年競賽雖受疫情影響，需配合各項防疫措施，但全場選手莫不全神貫注、全力以赴的向評審們表述作品優異特點，不只作品擺設陳列用心，表達說明也鏗鏘有力、條條有理，有些組別甚至搭配作品主題來設計道具服，讓整體美感與呈現更為完整，可見對該競賽的重視度，參賽同學表示，組隊參加比賽是不容易的過程，除了要利用課餘時間來協調組員一起製作外，主題、素材、色彩的選定搭配到實品製作都充滿挑戰與挫折感，但當作品完成時，覺得自己成功了，獲得的是滿滿的成就感，就很值得。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，舉辦「2021全國兒童教玩具競賽暨應用研習」，吸引超過200名來自全國高中職生到嘉藥競技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示，嘉藥幼保系致力培養優秀幼保人才，用大學資源及專業，大手牽小手地舉辦兒童教玩具競賽研習活動，希望激勵高中職學生應用所學，擴張領域整合能力，設計製作具原創性、實用且富有教育意義的教玩具，以帶動幼兒教保產業的創新發展，培育更多幼保界的生力軍。13年來幼保系堅持舉辦現場實體比賽，提供選手們一個相互切磋、觀摩學習的交流平台，期望未來的幼教工作者能突破單一課程框架，促進建構嬰幼兒健康發展的學習環境。

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