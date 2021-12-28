歲末豐收8金　嘉藥粧品「藝變」畢業展時尚登場

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系第25屆畢業成果展登場，今年畢展定調為「藝變」，整體造型設計爭奇鬥艷，表現學生在時尚美妝領域的多元創意與四年來的學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系第25屆畢業成果展登場，今年畢展定調為「藝變」，希望表達學生對藝術追求的心堅定不變，以「浮生繪影 」、「星度空間」、「旗艷」、「歌塑倫」、「厭」、「當美為原罪」及「獸戒」為主題，整體造型設計爭奇鬥艷，表現學生在時尚美妝領域的多元創意與四年來的學習成果。

因疫情因素改採靜態展的同時，更加考驗學生完整表述創作理念及互動溝通的能力，是一場精心策劃的藝術時尚饗宴。

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全國技專院中最早成立粧品系的嘉藥，一直以來積極為學生創造舞台，也迎來豐收的12月，除了年底壓軸的畢業成果展外，該系學生勇奪「中華盃國際美容美髮競賽」團體總冠軍殊榮及4金4銀6銅3優等，「台灣高雄市長盃美容美髮美甲美睫技術競賽」獲得2金2銀2銅6優等佳績、「2021 HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」勇奪2冠軍2亞軍2季軍16特優獎，優異表現也為大學生涯留下完美回憶。

27到29日的畢展主題多元且絢爛，「浮生繪影 - うきよえ」跨越佛教、享樂世界及現實生活，展現江戶時期的社會百態。「星度空間 Star Space」以行星聯想為設計理念，反思人類如何共同維護地球珍貴資源。「旗艷」以中國旗袍為元素，呈現嶄新整體造型創作。「歌塑倫」展現「哥德次文化」中恐怖、病態、黑暗、超自然與滑稽自嘲等造型。「厭」從反派人物視角出發，審視正派角色。「當美為原罪」則假設當美麗不再符合大眾想像，人們還會渴望嗎？「獸戒」以保育動物概念，為瀕臨絕種動物發聲，喚起對台灣保育類動物的重視。

該系畢聯會指導老師陳盈如表示，此次畢展在嚴峻疫情下有許多限制，但學生仍展現韌性來努力完成，實感欣慰，畢展各項作品更是充分展現學生勇於大膽嘗試多元變化的創意設計與執行企劃能力，帶來許多視覺震撼，更重要的是，籌備畢展過程能讓學生體驗團隊合作精神並累積辦理大型活動經驗，是一個難能可貴的學習。

嘉藥粧品系主任何文岳表示，嘉藥粧品系提供化粧品全方位的學習環境，除了整體造型設計模組外，研發科技模組也在此次畢展中展示市場首見的辣木面膜及其他新功效成分萃取，而行銷模組則瞄準年輕世代愛用的Dcard做為新行銷管道，創意行銷策略令人耳目一新，使此次靜態展更具吸引力。何主任自信表示，嘉藥粧品系培育學生學習粧品相關專業基礎知識外，也提供化粧品研發、美容保健或時尚造型等豐富多元的專業模組課程選修，更帶給學生在專業競賽、活動展演及畢業展等舞台，讓學生建立不只專業也能自我實現的機會。