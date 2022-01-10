青銀共融聲琴款款　嘉藥敘事力計畫成果展

▲嘉南藥理大學「青銀共融聲音記憶」敘事力計畫，於嘉藥圖書館舉辦為期5天的成果發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學「青銀共融聲音記憶」敘事力計畫，於嘉藥圖書館舉辦為期5天的成果發表會，不僅記錄過去3年與高雄湖內區太爺公館社區長者投入的樂器製作成果，也為14日上午9時於湖內公館社區聯合活動中心登場的「青銀共融聲音回憶發表會」暖身開跑，屆時觀賞湖內社區長者樂團與嘉藥同學精彩卡林巴琴演奏。

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嘉藥自2019年起，以獨特的「聲音地景」串連議題及多方場域利害關係人，執行教育部議題導向跨領域敘事力計畫，該計畫以利他精神為核心，旨在連結敘事力、跨領域課程和現實世界議題，培養有素養的未來人才，嘉藥是唯一一個以「聲音」作為敘事力載體來進行場域連結探勘與創新設計實踐的計畫，在教育部連續3年的補助下，號召來自高齡福祉養生管理系、社會工作系、資訊管理系、嬰幼兒保育系等9名教師，組成跨領域的青銀共融團隊，推動新創計畫課程等一系列活動。

本次的成果展完整呈現了過去三年來該團隊以「青銀共融」主軸，透過「聲音印象」、「聲音記憶」到「聲音回憶」漸進式的議題，與鄰近的湖內區太爺公館社區及台南家具產業博物館合作，教師則以問題導向式學習法( Problem-Based Learning, PBL)引導同學進入社區現場探查，發掘實際問題，帶回課堂討論，同時與產業溝通合作，提出應對解決方案，再回到社區中實踐，進而在學習利他過程中獲得專業知識及成長。

現場展出了符合庶民生活的木箱鼓、能敲擊出各式音階的陶瓷樂器，還有第3年計畫主題的木琴樂器，這些成果都是由學生及社區長輩親手製作，今年的計畫以社區建立具有個人特色的社區樂團，並將邀請專業師資指導，透過社區長輩與學生一同製作樂器及音樂演奏會導入青銀共融議題，學生與社區居民在親切互動中建立社區特色和深度認同，也讓社區長者能透過團隊計畫的規劃活動，變得更健康更有活力，達成健康促進的目的，另類減緩高齡化及少子化的現象。

由湖內區太爺公舘社區樂團與嘉藥同學擔綱演出的「青銀共融聲音回憶發表會」將於14日上午9時到11時在高雄市湖內區中正路一段53巷1號的湖內區太爺公舘社區聯合活動中心登場，歡迎大家熱情參與及指教。