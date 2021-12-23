嘉藥鍾雅薇超棒！　台、美藥師執照雙雙到手

▲嘉南藥理大學2016年畢業的藥學系鍾雅薇校友，日前通過美國加州藥房委員會的加州藥師執業標準和法學考試，正式成為台、美雙邊國家都認可的藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學藥學系從美國加州傳來好消息，2016年畢業的藥學系鍾雅薇校友，日前通過美國加州藥房委員會的加州藥師執業標準和法學考試，正式成為台、美雙邊國家都認可的藥師，這是鍾雅薇一直努力的目標，也是激勵嘉藥學弟妹的一大典範，遠在美國的她，跨海鼓勵學弟妹，堅持夢想，把握每次學習機會！

美國藥師雖然屬於高薪一族，但執照考試其實相當不容易，首先必須取得外國藥學研究生考試委員會認證，接著在規定期限內完成規定的實習時數後，才有資格報考藥師，而藥師考試則分為北美藥師執照考試及因所在地不同的州立藥房委員會的多州藥學法考試，加州則是加州藥師執業標準和法學考試。

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受到在醫院擔任放射師母親的啟蒙，鍾雅薇自小立志幫助病人對抗病魔，回憶起在嘉藥藥學系就讀的日子，除了感謝老師用心教學並開設考前衝刺班，也難忘與一群要好的同學一起在Ｋ書中心備考時光，讓她順利第一次就考上藥師，如願進入高雄長庚醫院，也是過去的實習場域，繼續藥師職涯累積更多經驗後，她感受到藥師執照賦予為病人用藥把關的責任，讓她立志以臨床藥師為目標，希望在臨床服務上，對每一位病人更直接的協助與付出。

後來到美國繼續深造時，發現美國藥師教育透過大量的小組討論案例、報告、口頭考試來訓練學生，以治療指引為基準搭配著實證醫學來給予每一位病患專屬的治療建議。雖然體認到美國藥師訓練更強調和專注於藥物治療，但鍾雅薇表示，嘉藥藥學系給予的扎實藥學基礎讓她能夠以理解更多於強硬記下的方式去學習，不僅能有效長久的保存這些重要的藥學知識，也讓她在美國就讀藥學院時能事半功倍的學習。

最後，鍾雅薇勉勵嘉藥學弟妹，別把出國當作遙不可及的夢想，要把眼光放近一點，專注在自己的下一步，哪怕只是上網查哪個學校可以申請，又或是完成英文版的履歷，都是朝夢想更前進一步。當你默默努力一點一滴地慢慢前進，把握每次學習的機會，你會發現一回首原來已經完成了這麼多，原來我也做得到！