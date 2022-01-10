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朱立倫稱罷昶、中二補選是過去框架　徐巧芯批：做主席要一肩扛起！

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，更要「朱下韓上」，對此，議員徐巧芯表示，做主席就是要一肩扛起，「不是分說這個江啟臣、那個朱立倫，國民黨就是國民黨！」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

徐巧芯批評，這哪有什麼承接不承接的問題，江啟臣當主席時，也承接了韓國瑜罷免案跟後續的補選，整個補選過程也受到很多人批評，但做主席就是一肩扛起、不分你我，「而且陳柏惟罷免成功的時候，朱主席也很開心，這就是大家一起。」

徐巧芯表示，江啟臣發起的公投，也是所有的黨員在街頭上一票一票聯署出來，基層的民眾如此努力才有投票的機會，把選戰打好才是對得起他們的表現，「不是分說這個江啟臣、那個朱立倫，國民黨就是國民黨！」

徐巧芯指出，自己回去看報導，朱立倫9月27日、10月25日兩次談到罷免林昶佐，但後面就慢慢消失，「不曉得是不是因為公投重挫，讓藍營覺得不要太積極，崩盤了就不算輸？」

對於林昶佐罷免未通過，徐巧芯表示，這真的非常可惜，國民黨不是開不出剩下的4千票，如果有用力動員自己的黨員，林昶佐一定被罷免，「變成1比1，大家都高興嘛！至少讓支持者知道我們有前進！」

對於中二選情，徐巧芯指出，黨內的放話文化真的要改，選前有一則報導指出，朱立倫曾打電話要求盧秀燕出席顏寬恒的競選晚會，「我相信朱立倫一定有打電話，但盧秀燕早就跟顏陣營講好要出面了，幕僚不能跟媒體講成是因為朱立倫，盧秀燕才願意出席！」

徐巧芯表示，在野黨是一個監督的力量，想要歲月靜好，必須要有人負重前行，國民黨現在開始躺平文化，整天空想、不去爭取，就覺得選票自然會來，但那都是民進黨的騙術，「沒有站出來領導民眾、開拓議題，那就只會被壓著打！」

徐巧芯指出，這次大概不會有人叫朱立倫下台，因為主席更迭的太快，雖然基層相當不滿，但為了不讓綠營有見縫插針的機會，不會有逼宮大戲，「但基層不滿聲音要聽進去，不然年底大選只會更艱難！」

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朱立倫徐巧芯國民黨

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