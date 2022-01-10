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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、朱立倫「敗選態度」比一比　民進黨分析藍營大敗3原因

▲▼2018年民進黨九合一選舉大敗，兼任黨主席的總統蔡英文、黨秘書長洪耀福請辭。（圖／資料照）

▲2018年民進黨九合一選舉大敗，兼任黨主席的總統蔡英文、黨秘書長洪耀福請辭。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

民進黨在9日中二立委補選、罷昶案取得「雙林雙贏」，國民黨主席朱立倫當晚神隱，僅由文傳會主委凌濤出面，掀起藍營內部炸鍋。對此，綠營資深幕僚回顧2018年大敗，黨主席蔡英文面對失敗的態度來比較，進而分析朱立倫率領的國民黨持續吞敗的3個原因。

回顧2018年，民進黨在九合一大選大敗，綠營資深幕僚苦笑說，那時候不是輸到脫褲子，是輸到根本連褲子都找不到，當天晚上時任主席的蔡英文、黨秘書長洪耀福發表談話，即刻承擔政治責任，辭去主席、黨秘書長職務。

蔡英文、洪耀福請辭也只是因應敗選的第一步，資深幕僚說，這是政治判斷上，這不過是基本動作而已，對於支持者、台灣民眾來說，除了誰下台、誰負責，大家更在意的是這個黨的領導人，用什麼樣的心態在面對失敗，如何再站起來。

資深幕僚表示，在2018年敗選後，蔡英文辭去黨主席，隨即啟動一連串下鄉傾聽檢討的行程，親身走進基層，在第一線承擔黨內的砲火，當時黨內可是砲聲隆隆，絲毫沒在客氣，「自己人罵自己人總是最痛，但這就是基層的聲音，從中調整施政、檢討方向」。

「蔡英文、民進黨面對敗選，是自省跟自我檢討。」這位幕僚說，反觀朱立倫所領導的國民黨，從四項公投到中二補選與罷免，千錯萬錯都是別人的錯，就是跟自己無關。

從昨晚（9日）中二、罷免案雙輸後，凌濤記者會的基調，內容提到「過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，我們全力以赴，每一場輔選我們都沒缺席，但這些任務到今天到此為止」。

綠營幕僚說，這是很明顯的例證，朱立倫團隊認為罷免、公投、補選戰場是前主席開的戰場，與他無關；相較於蔡英文2008年接掌民進黨，把黨從谷底拉起，又挺過2018的低潮，兩者在面對大局、承擔責任的格局，可說是高下立判。

如果把焦點回歸中二補選、罷昶案，資深幕僚從綠營的角度，進一步分析朱立倫大敗的三個主因，包括：黨中央領導核心式微、僅剩政治算計，以及不沾鍋性格誤事

首先，「黨中央領導核心式微」部分，該幕僚說，朱立倫是國民黨主席選舉史上得票最低的主席，起初就被認為是「弱勢主席」，從後來的驗證，確實領導核心不如過往強勢；在中二選區，台中市長盧秀燕到最後一刻才出現，整體上看，剩下顏家在孤軍奮戰，更進一步言，也可以說在台中地方，顯然是「顏家」大於「國民黨」。

在凌濤的角色上，該幕僚說，朱立倫找年輕人掌舵，原意是透過年輕人創新、勇於突破的思維，來改變國民黨的傳統窠臼，但在議題的處理上，沒有新的論述能力，而是限縮框架在抹黑造謠，導致國民黨在傳統媒體、新媒體的影響上都大不如前。

另一方面，該幕僚指出，相對於朱立倫的領導核心，資深媒體人趙少康為首的戰鬥藍、韓粉系統，稀釋掉朱立倫的領導地位，讓國民黨出現多頭馬車的狀況，地方民代也只能自尋依靠，中央上令難以下達。

第二部分「政治算計」方面，該幕僚說，朱立倫被譽為「政治精算師」，過去以「換柱」聞名；在2020年總統選舉藍營大敗後，第一時間沒有跳出來，而是看到江啟臣無力回天時才班師回朝，回鍋後又為了鞏固領導中心，選擇與地方派系合作，走回過去的黑金路線。

在最近的選戰議題上，台灣基進黨立委陳柏惟被罷免，幫助藍營回血，朱立倫起初在四項公投，大膽喊出「四個同意」，結果遭到地方諸侯冷處理，中途改口變「2支持、2尊重」；在這次中二選舉，本來以為顏家能輕騎過關，沒想到爭議事件連環爆，他又轉而與顏家保持距離。

最後，該幕僚認為，不沾鍋的性格應是最大敗筆，只要局勢不利於他，不是神隱就是推諉卸責，打了敗仗不自省，怪國家機器、怪網軍、怪行政資源、怪民主機制，但退一步會發現，這些都只是朱立倫用來掩飾失敗，不願意檢討自己的常用詞。

綠營幕僚用運動賽場來比喻，上了賽場對壘，打不贏對手就「詐傷」說自己腳痛，不然就說對手球團是只會砸錢「抱腿組隊」，卻從來不願調整自己的陣容、檢討自己的訓練方式與戰術，這種態度的球員，或是球團領導人，怎麼可能當隊長，這種文化又怎麼可能贏球。

▼國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

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