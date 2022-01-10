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補選、罷免失利恐衝擊藍營年底選情　黃健庭：糾結過去將錯過未來

▲▼國民黨祕書長黃健庭。（圖／國民黨提供）

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營兩戰失利恐衝擊年底縣市首長大選，對此，國民黨祕書長黃健庭表示，越是遇到挫折越要加緊向前，「如果糾結於過去，我們將錯過未來！」

林昶佐罷免案失利、中二補選部分，藍營候選人顏寬恒也不敵林靜儀，加上四大公投，國民黨近期已慘遭三連敗，黨內基層改革聲浪不斷，藍營支持者更怒轟黨主席朱立倫神隱、常敗將軍，要黨中央「朱下韓上」，改由前高雄市長韓國瑜出任黨主席一位。

對於選戰失利，黃健庭表示，要深刻檢討、改善黨的體質、爭取年輕世代的認同、擴大群眾基礎，且改革的腳步不能停歇。成功的前一步是失敗，越是遇到挫折，越要加緊步伐向前，「如果糾結於過去，我們將錯過未來。全黨全力以赴，共同為贏得2022勝選而努力！」

黃健庭指出，今天朱立倫南下台南，在最艱困的選區與基層座談，傾聽地方聲音，討論年底九合一選舉佈局。自己也密集與各縣市黨部主委會面，商討年底選舉對策，「無論是縣市長、議員，乃至鄉鎮市長、代表及村里長，我們都要推出最佳、最強人選！」

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