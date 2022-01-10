雲林警局指紋捺印電子化　上百位民眾參與建檔

▲雲林縣警察局展示攜行式數位指紋捺印機，由於有別以往使用油墨轉印會弄髒手之缺點，該部新機吸引上百位民眾參與指紋建檔性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局與社會處共同於縣立體育館「永續方舟雲林先行」特展中，舉辦高齡城市系列活動，雲林縣警察局於現場特別展示攜行式數位指紋捺印機，由於有別以往使用油墨轉印會弄髒手之缺點，該部新機吸引上百位民眾參與指紋建檔，共同宣導指紋建檔的重要性。

雲林縣警局表示，傳統指紋捺印建檔方式，是先使用特殊油墨，沾滿雙手十指後轉印至指紋卡，完成後送交刑事警察局掃描轉成數位檔案，再輸入資料庫建檔供日後比對之需。但卻會造成民眾因捺印完成後，雙手十指殘留特殊油墨，需以肥皂或清潔劑才洗得乾淨，就算有意願建檔，也因清潔問題興趣缺缺不願參與。

▲攜行式數位指紋捺印機，由於有別以往使用油墨轉印會弄髒手之缺點，該部新機吸引上百位民眾參與指紋建檔性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局指出，現在新添購「攜行式數位指紋捺印機」，可直接將民眾指紋數位化建檔，縮短指紋建檔時間，大幅提升建檔效率，有效解決油墨弄髒手的缺點，提供民眾更加便利與乾淨舒適的服務。警察局呼籲各社區或縣內民眾及各民間團體如有需求， 可主動聯繫警察局鑑識科或各分局偵查隊安排 時間前往提供服務。

▲雲林縣警察局與社會處共同於縣立體育館「永續方舟雲林先行」特展中，舉辦高齡城市系列活動，雲林縣警察局於現場特別展示攜行式數位指紋捺印機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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