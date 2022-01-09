斗六茂谷柑節「搏柑情」　民眾搶換「謝天謝地」春聯

▲揮毫書法家中一對謝姓小兄弟分別名為「謝天」「謝地」，福氣的名字更是吸引民眾搶著換取其筆墨希望為新年帶來好運，現場活動氣氛熱絡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所政風室為迎接2022虎年，結合茂谷柑節，辦理「虎廉迎春搏柑情」公益活動，特別邀請真味書屋50位大小書法家於現場接龍揮毫書寫「合體字」春聯贈送給民眾，其中一對兄弟名字超吸睛叫「謝天」與「謝地」，小小年紀寫一手好書法，一同讓民眾以發票免費兌換做公益。

斗六市公所政風室結合茂谷柑節，辦理發票換春聯的公益活動，現場揮毫有親子組、兄弟檔的書法家，每位身穿充滿喜氣的大紅袍，認真的在春聯紙上書寫著「招財進寶」、「日日有見財」等迎春吉祥語「合體字」，透過發票換春聯的活動，所募發票捐給雲林縣小天使發展協會，此外也將廉政元素融入春聯，達到擴大宣導成效。

▲現場揮毫有親子組、兄弟檔的書法家，每位身穿充滿喜氣的大紅袍，認真的在春聯紙上書寫著《招財進寶》、《日日有見財》、《學好孔孟》等迎春吉祥語「合體字」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

政風室主任李思賢說，漢字在長期使用的過程中，創造出了一些有趣又充滿吉利象徵的合體字，由數個單字創意結體組合而成，讀法大多遵守原來漢字的讀音。李思賢特別問了賣春聯的人，才知道它們其實是有台語的讀法的，日日有見財台語讀「ㄊㄧㄡ」，招財進寶台語讀「ㄇㄠˋ」，都是賺到了的意思，但這些讀法在教育部的字典並找不到，也沒有明確的讀音。

真味書屋指導老師沈耿香表示，書法藝術已傳承千年，是我國固有國粹，也是最重要的文化遺產，這些「組合字」春聯融合了書法的藝術及創新，加上每位書法家書寫字體都不同，非常簡雅耐看，很高興斗六市公所有這個機會讓孩子們親身體驗，也希望民眾喜歡。

▲政風室主任李思賢表示，書法家每位身穿充滿喜氣的大紅袍，透過發票換春聯的活動，所募發票捐給雲林縣小天使發展協會，此外也將廉政元素融入春聯，達到擴大宣導成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

揮毫書法家中一對謝姓小兄弟分別名為「謝天」「謝地」，福氣的名字更是吸引民眾搶著換取其筆墨希望為新年帶來好運，現場活動氣氛熱絡，排隊索取春聯的人潮也絡繹不絕。政風室希望配合民俗節慶活動的過程，讓學書法的孩子們參與傳統文化活動，並帶給參與活動鄉親朋友們「廉」節喜氣，使廉政反貪觀念能深入群眾，廣植社會人心，也能在充滿墨香年味迎接新年。

▲現場活動氣氛熱絡，排隊索取春聯的人潮也絡繹不絕，政風室希望配合民俗節慶活動的過程，讓學書法的孩子們參與傳統文化活動，並帶給參與活動鄉親朋友們「廉」節喜氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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