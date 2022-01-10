叛逆期遭雙親送出國而蛻變　雲林高中生勇奪國際餐飲大賽金牌

▲雲林17歲就讀大成商工餐飲科顏粲哲上月參加2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC）勇奪G1.餐服托盤競賽金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「凡事盡全力不留遺憾」雲林17歲就讀大成商工餐飲科顏粲哲上月參加2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC）勇奪G1.餐服托盤競賽金牌，本因家境清寒準備打退堂鼓的顏粲哲，在大成商工與家長會會長以學校資源及練習的經費等支援協助，擁有機會站到國際舞台，在大家鼓勵下不負眾望，勇奪金牌為校爭光。

顏粲哲國中時的叛逆期讓家長頭疼，他和雙親吵架後被送到在中國工作的親戚寄宿，因無家人照顧加上人生地不熟，性格才慢慢成熟，後來因疫情返國繼續升學。

顏粲哲受訪表示，秉持自己在國中叛逆時期，拉回正軌時，最常告訴自己的一段話「凡事盡全力不留遺憾」。在高一時進入大成商工就讀，選擇與自己興趣相符的餐飲管理科，在指導教師林采瑩的帶領下，除了課堂之外，更在每次放學後留校練習。顏粲哲說，感謝學校及師長無私的提供資源及帶領，不僅兼顧競賽與學業，還能上賽場證明自己做得到。

指導教師林采瑩說，顏粲哲下課後，時常與老師一同留在學校接受密集的培訓，平時連假日都得犧牲，除了技術上的訓練，更講求態度上的學習，如今的好成績都要歸功學生努力不懈的精神。新任校長雷新峯說，學校透過專業的師資及資源，期盼學生不僅能在課程上有所學習外，更在校外競賽中更能有所表現，進而使學生能夠激發自我潛能，並這樣的學習精神在未來能夠持之以恆。

▲顏粲哲秉持最常告訴自己的一段話「凡事盡全力不留遺憾」，感謝學校及師長無私的提供資源及帶領，不僅兼顧競賽與學業，還能上賽場證明自己做得到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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