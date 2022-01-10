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社會 社會焦點 保障人權

遭前公司歇業欠薪11萬　女員工只拿回1萬全因這件事

▲雲林斗六工業區內一家紙業公司已停業一年，前員工遭欠薪資求償無門，走司法途徑，進一步勞資協商後再由法院強制執行，最後雖然勝訴，但該公司已無任何財產可償債。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六工業區內一家紙業公司已停業一年，前員工遭欠薪資求償無門，走司法途徑，進一步勞資協商後再由法院強制執行，最後雖然勝訴，但該公司已無任何財產可償債。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六工業區內一家紙業公司已停業一年，前員工遭欠薪資求償無門，勞資協商後再由法院強制執行，最後雖然勝訴，但該公司已無任何財產可償債，轉向雲林縣政府申請墊償，卻因不符合申請時效，無法辦理。羅小姐呼籲遭遇類似情形的勞工注意權益，即使持有債權憑證，仍拿不到錢。

雲林羅小姐自述在和宜紙業上班約6年，擔任倉庫貨物進出管理員，該家紙業主要製造女用高跟鞋底硬紙板材料。總共遭欠薪逾11萬，她說，2020年初，公司出現薪資發放不正常情況，累計欠薪4個月後經濟陷入困境，便於2020年6月底辦理離職，因欠薪進行勞資協商，當時資方允諾按月還她15000元直至全部還清。

▲雲林斗六工業區內一家紙業公司已停業一年，前員工遭欠薪資求償無門，走司法途徑，進一步勞資協商後再由法院強制執行，最後雖然勝訴，但該公司已無任何財產可償債。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞青處長張世忠表示，依照勞基法定，公司歇業，勞工要申請薪資或相關的資遣費墊償須在前半年，羅小姐可密切查詢該公司是否有相關資產可進一步追償，再以債權憑證申請強制執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

但，羅小姐沒想到的是，和宜紙業僅在第一個月給付1萬元後就跳票了，她改向法院申請強制執行查扣財產，但該公司戶頭已無分文，「法院沒辦法查扣！」，羅小姐最後向雲林縣政府申請墊償，卻又因「申請墊償期效」早已逾時，而不合規定遭駁回，無法辦理。

《勞基法》規定，墊償須於雇主歇業、清算或宣告破產前6個月內所積欠之工資為限，和宜紙業於2021年1月18日正式停業，依法可申請墊償薪資的範圍是2020年7月18日至2021年1月17日，而羅小姐的欠薪是2020年的3至6月，不符合法定申請時效。

雲林縣政府勞青指出，2020年至2021年期間，受理和宜紙業積欠工資調解案件共6案，申請調解共15人，所欠工資金額約260萬元，此6件調解案件皆成立。而與羅小姐一樣未能在法定時效內申請墊償勞工至少5人，欠薪金額約69萬元。

雲林縣政府勞青處長張世忠表示，依照勞基法定，公司歇業，勞工要申請薪資或相關的資遣費墊償須在前半年，但羅小姐情況較特殊，其申請薪資部分是到6月離職，剛好差了大概一個月的時間，所以無法符合相關勞基法的規定。可拿回薪資的機率恐已不高，張世忠說明，因該部分還是要等公司有關資產以後再透過相關程序，密切查詢該公司是否有相關資產可進一步追償，以債權憑證申請強制執行。

▲雲林斗六工業區內一家紙業公司已停業一年，前員工遭欠薪資求償無門，走司法途徑，進一步勞資協商後再由法院強制執行，最後雖然勝訴，但該公司已無任何財產可償債。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六工業區內和宜紙業於2021年1月18日正式停業，大門內疑似紙廢料堆積如山。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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