Omicron侵台延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

▲針對近期Omicron入侵桃園本土社區，雲林縣長張麗善表示，絕不能等閒視之，若有必要，雲林縣任何從嚴的措施都會立即啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

針對近期Omicron入侵桃園本土社區，桃機群聚案擴散到歌友會、保全，雲林縣長張麗善表示，絕不能等閒視之，雲林縣每天都密切關注疫情的最新發展，若有必要，任何從嚴的措施都會立即啟動。

張麗善說，看到疫情逐漸升溫，說不擔心是不可能的，也很能體會中央疫情指揮中心的辛苦與壓力，接下來地方政府就會配合中央做相關的疫情防備措施。



張麗善指出，目前餐廳用餐、醫院探病、活動舉辦等規範均依照中央疫情指揮中心的指示，但地方第一線的情況也會立即反應給中央，必要時雲縣府也會有提前部署的作為；呼籲民眾若到公共場所，一定要戴好口罩，勤洗手，持續做好最基本的防護。



張麗善呼籲，疫苗間隔縮短為12週，建議所有滿18歲以上民眾都應在完整接種COVID-19疫苗後，再接種追加劑，保護自己也保護周遭家人及朋友。 張麗善提醒，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT、AZ疫苗。



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