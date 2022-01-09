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助弱勢採購年貨　虎尾善心團體連8年資助家扶親子「歡樂購」

▲副縣長謝淑亞與陳燦勲主委及今年的虎尾東區扶輪社社長一起陪伴雲林家扶家庭採買民生用品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾東區扶輪社友加碼贈送各項民生物資，讓家庭滿載而歸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾東區扶輪社8年不間斷為雲林家扶服務的家庭提供資源協助，年關將近，今（9）日再度邀請家扶60戶親子前往虎尾家樂福「迎春送暖快樂購」，由副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠與虎東與星創扶輪社，還有家樂福基金會等動員百位協助採買，更有裝扮財神、福虎在家樂福虎尾店，讓提供每戶3千元提前辦年貨。

家樂福經理高婉如特地在入口處安排古箏悠揚琴聲及喜慶樂曲增添年節氛圍，家樂福基金會看到虎尾東區扶輪社為雲林弱勢家庭著想，主動關懷出錢又出力的精神著實令人敬佩，主動參與響應愛心活動，大家戴起時下最夯的抖音髮箍裝扮財神、福虎，陪伴雲林家扶親子採買年貨挑選用品，讓家扶親子們心想事成福氣來。

▲副縣長謝淑亞與陳燦勲主委及今年的虎尾東區扶輪社社長一起陪伴雲林家扶家庭採買民生用品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家樂褔虎尾店除了全力配合這次的採買活動外，家樂福文教基金會更加碼贈送每戶家庭紅鬚有機玉米筍、頂級越光米還有酵素洗衣精，讓家庭收穫滿滿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾東區扶輪社吳裕田社長與、星創扶輪社長王翠霙均表示，迎春送暖快樂購活動，是虎尾東區扶輪社重要年節關懷活動，用愛與希望陪伴雲林家扶受助家庭們希望能增添更多祝福與喜氣。也特別謝謝副縣長與鎮長來陪同家扶親子們採買。
 
雲林家扶主委陳燦勲說，感謝虎尾東區扶輪社延續8年舉辦的「扶輪迎春送暖快樂購活動」，也是讓服務家庭滿載而歸的家樂福虎尾店鼎力支援，還有家樂福文教基金會、雲林星創扶輪社及社友加碼贈送各項物資，關懷的善意匯聚成實際行動心繫雲林家扶。

▲副縣長謝淑亞與陳燦勲主委及今年的虎尾東區扶輪社社長一起陪伴雲林家扶家庭採買民生用品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲副縣長謝淑亞與陳燦勲主委及今年的虎尾東區扶輪社社長一起陪伴雲林家扶家庭採買民生用品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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