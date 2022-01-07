古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂　休園8個月將重新開放

▲雲林縣古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂，受到嚴峻衝擊，入園遊客像斷頭式暴跌，業者休園8個月進行養護，打造小橋流水，要讓遊客彷彿置身異國風情中。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者李政遠／雲林報導

雲林縣古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂原是城堡，浪漫唯美的景色，成為網紅、網美的「Instagram」社群超人氣打卡的熱門地點，2021年新冠狀病毒COVID-19疫情全球蔓延，台灣也受到嚴峻衝擊，入園遊客像斷頭式暴跌，業者休園8個月進行養護，打造小橋流水，要讓遊客彷彿置身異國風情中。

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▲雲林縣古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂，受到嚴峻衝擊，入園遊客像斷頭式暴跌，業者休園8個月進行養護，打造小橋流水，要讓遊客彷彿置身異國風情中。（圖／業者高洲彬提供）

受到疫情影響，古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂遊客頓失，莊園業者暫時休園，斥資進行園區綠蔭維護，改以森林自然景觀呈現，種植100棵鹿角蕨、600棵的落羽松、1千多棵的虎尾蘭及各種花草，增設鳥巢、水上漂浮鞦韆，打造全新的鹿角村景點，遊客可以划小木船，遠離城市的鄉村。

▲雲林縣古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂，增加流水、落羽松步道、咖啡杯與南瓜馬車等造景。（圖／記者蔡佩旻攝）

落羽松大道倒映在水塘上，水中出現了一座浪漫、甜美、洋溢幸福的粉色系教堂，色彩粉嫩夢幻，有花園、盪鞦韆、公主床咖啡座，讓人恍如置身在童話故事世界。

▲雲林縣古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂，休園8個月以來，復育花草與創建新造景，待水放滿將換然一新。（圖／記者蔡佩旻攝）

莊園業者高洲彬表示，疫情遊客不來，利用這段期間將園區進行景觀維護，新增設休憩拍照區，經過8個月養護，園區內已綠蔭盎然，園區內懶人床及親子活動區，教堂後方還有一人造瀑布，城堡內造景繽紛，每一隅都非常適合拍美美藝術照。

▲古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂將以森林自然景觀呈現，種植100棵鹿角蕨、600棵的落羽松、1千多棵的虎尾蘭及各種花草，增設鳥巢、水上漂浮鞦韆，打造全新的鹿角村景點。（圖／記者蔡佩旻攝）

高洲彬提到，目前計畫在未開發區種植大量可可樹，將會再增設一座巧克力莊園，國內疫情舒緩以來，已接到許多遊客電話詢問，什麼時候開放，高洲彬說預計1月13日以珍粉紅城堡水漾森林鹿角村啟園，歡迎大家來到充滿愛意的幸福園區欣賞。

▲古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂將以森林自然景觀呈現，種植100棵鹿角蕨、600棵的落羽松、1千多棵的虎尾蘭及各種花草，增設鳥巢、水上漂浮鞦韆，打造全新的鹿角村景點。（圖／業者高洲彬提供）

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