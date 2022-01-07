雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

▲19歲少女因染髮與父親口角，當下自認受委屈即負氣離家，陳父拉不下臉報警協尋，第5天才無奈求助派出所，警方獲報僅一天即找到躲藏台中的陳女，經開導後平安返家團聚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉一名陳姓少女正值愛漂亮年紀，染了一頭棕色頭髮，回到家後遭個性保守的父親見狀大怒，兩人一陣辯論後，盛氣之下脫口而出要將其趕出家門，陳女當下自認受委屈即負氣離家，陳父拉不下臉報警協尋，無奈第5天才求助怡美派出所，警方獲報僅一天即找到躲藏台中的陳女，經開導後平安返家團聚。

警方指出，陳父原以為19歲的女兒只是賭氣外出，但在家苦等兩天卻未見愛女返家，撥打手機也顯示關機無法回應，詢問周遭親友也無從得知下落，礙於面子問題不敢報警協尋，就這樣又過了五天，依然沒有愛女消息，深怕女兒出意外，在完全沒辦法情形下，終於陳女離家一週才向怡美派出所報案請求警方協助。

警方在了解情況後，一方面利用年輕人喜歡上社群軟體的特性，從陳女之FACEBOOK、IG等社群著手，另一方面研判陳女離家後，應該不在大埤附近親友之住處，故請陳父提供居住於外縣市親友之聯繫名冊，再警方一一聯繫後，終於發現陳女居住在台中堂姐家中，經警方開導後，陳女得知父母相當著急，於隔日一早返家與家人團聚。

陳父與女兒相聚後非常高興，陳父還後悔當初沒有立即請求警方協助，至使女兒在外流浪一個禮拜，除了深感愧疚外，亦感謝警方的及時協助，對於警方的行政效率相當滿意。而警方也趁機勸導陳父，女兒已成年，在親子溝通上，多予聆聽想法，勿以自身喜怒加諸子女身上，只要小孩不學壞、觀念正確，應多尊重子女想法，這樣家庭才能和樂融融。



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