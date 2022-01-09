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打第3劑疫苗　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

記者陳俊宏／綜合報導 

指揮中心拍版縮短新冠疫苗第三劑間隔至12周，符合資格者增加也跟著出現搶打潮。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（9日）表示，他不建議追加劑選擇腺病毒載體的AZ疫苗，原因是抗體反應最低，又要承擔一定程度的副作用，特別是前兩劑基礎劑是AZ+AZ的人。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，這幾天許多親朋好友問他，新冠肺炎疫苗第三劑追加劑是不是一定要接種？接種哪一個廠牌比較合適？以下是他個人的想法，提供參考。

謝宗學說，首先，要有一個認知，目前市面上所有新冠肺炎疫苗裡的病毒株都是武漢原始病毒株，並不是針對Omicron或Delta變異株，因此對於減少重症率或死亡率的效果不錯，但對於增加保護率效果不佳，特別是Omicron變異株，亦即接種疫苗後還是有可能染病，但較不容易躺在加護病房或死亡，即使接種第三劑追加劑也是如此。

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▼第三劑疫苗間隔縮短至12周。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

謝宗學表示，因此，他建議第一線醫護、防疫、軍警消人員，或工作性質需要接觸大量群眾的人，或希望得到有比較好保護力的人，接種第三劑追加劑，但必須承擔的風險是接種疫苗後的不舒服或併發症。

謝宗學指出，第三劑追加劑疫苗的選擇建議以mRNA疫苗（莫德納、BNT) 或蛋白質疫苗（高端）為主，想要得到較高抗體又可以承擔較高副作用的人，可以選擇 mRNA 疫苗；不想承擔較高副作用但可以接受較低抗體的人，可以選擇蛋白質疫苗。

謝宗學說，比較不建議追加劑選擇腺病毒載體的AZ疫苗，原因是抗體反應最低又要承擔一定程度的副作用，特別是前兩劑基礎劑是AZ+AZ的人。

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學建議，大家一定要接種兩劑新冠肺炎疫苗，因為對於降低重症率和死亡率有明顯的好處，但對於第三劑追加劑的接種，相對上比較保守，原因是這些疫苗都是很新的疫苗，每接種一次都必須承擔一定程度副作用的風險，目前研究看來第三劑追加劑的好處，並沒有前兩劑基礎劑那麼明顯、那麼絕對。

謝宗學寫道，然而，若有次世代疫苗上市，亦即針對Omicron或Delta變異株疫苗，他的態度比較不會保留；現在是過渡期，第三劑追加劑是沒有最好方法中比較好的方法和選擇，大家可以思考一下自己想要的結果和可以承擔的風險，再做出最後的選擇。

指揮中心7日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12周，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端），追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑，追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

▼第三劑疫苗間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

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