喬科維奇被爆確診隔日無罩出席活動！　染疫獲醫療豁免說法被質疑

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

身陷澳洲簽證風波的網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），在8日上呈法庭文件，聲稱他去年12月曾感染新冠，所以取得了澳洲的入境醫療豁免權，可在免打疫苗的情況下出戰澳網。然而，他隨後又被挖出曾在染疫隔天未戴口罩出席公開活動，就連他以染疫取得醫療豁免的說法也遭到質疑。

據《衛報》報導，喬科維奇今年1月5日赴澳洲參加澳網公開賽時，因未接種新冠疫苗而被拒絕入境，現正拘留於墨爾本一間飯店中。他的律師團隊指出，喬科維奇剛在去年12月16日二度確診新冠肺炎，且在14天後都沒有出現新冠症狀，因此取得了澳洲的入境醫療豁免權，可以在不打疫苗的情況下出戰澳網。

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On December 17th, the day *after* Djokovic’s purported positive PCR test on December 16th, Djokovic attended an award ceremony for children at the Novak Tennis Center.



Many posts from the kids there posing for pictures with him that day, again masklessly indoors. pic.twitter.com/2ecOSwA7lU — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 8, 2022

然而，喬科維奇隨後就被發現，他曾在12月16日染疫隔天，未戴口罩就出席塞爾維亞的郵政局活動和貝爾格勒網球聯盟的頒獎典禮，且他在活動現場不止未戴口罩，還曾與政府官員、聯盟官員和約20名青少年網球選手握手，引發人們質疑，喬科維奇當時究竟是不清楚自己已染疫，抑或確診只是一個謊言。

另外，《每日郵報》也指出，澳網協會註冊申請醫療豁免的截止日期定於去年12月10日，不過喬科維奇的PCR檢測結果卻顯示，他是在12月16日才被確診感染，因此當時以染疫為由申請醫療豁免根本為時已晚，質疑他是否真的在出行前取得了合法的醫療豁免文件。

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