體校生宿舍隔離疊羅漢練深蹲　「男上加男」揮汗大秀人魚線

記者魏有德／綜合報導

大陸西安新冠疫情持續，部分學生被禁止外出，只能在學校宿舍隔離。大陸網友6日在微博上分享一段影片，3名體校生在宿舍內疊羅漢，讓最下面的同學進行深蹲練習，藉此進行重量訓練以維持身材。只見影片中學生們赤裸著上半身，揮汗大秀人魚線，吸引不少網友關注。

▲西安體校生宿舍隔離疊羅漢練深蹲。（圖／翻攝微博）

體校生王同學表示，因為宿舍內沒有訓練器械，6名室友就這樣互換訓練，被馱的兩個同學加起來有270多斤（約135公斤）重，「其他宿舍每天也會堅持訓練，只不過辦法都不太一樣。」

▲體校生在宿舍內進行3人疊羅漢重量訓練。（圖／翻攝微博）

受到西安疫情影響，多地封控政策尚未解除，不少體校生因宿舍內缺乏重訓器材，便將腦筋動到室友身上，陸續出現人肉啞鈴、人肉疊羅漢等奇葩鍛鍊方式。王同學指出，這樣的訓練方式從封宿舍一直持續到現在，「一開始是馱一個人，覺得太輕了才變成馱兩個人，要不是房間太小，還可馱3個。」

▲體校生在宿舍內把室友當成「人肉啞鈴」。（圖／翻攝微博）

此前，也有一名西安體校生將室友當成「人肉啞鈴」，在宿舍內進行花式健身。根據釋出的照片顯示，這名身穿灰色運動褲的體校生同樣赤裸著上半身，二頭肌和八塊腹肌都很明顯。他一手抓住室友的雙手，另一手抓住室友的腳踝，就這樣彎著腰進行訓練。

網友紛紛表示，「看上去就是男上加男」；「腐女流下了口水」；「太傷膝蓋了！」；「萬一上面的人放了屁....」；「腰力不錯喔」。