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法國強化防疫政策引不滿！10萬人喊「要自由」　警民對峙場面火爆

▲▼法國大批群眾走上巴黎街頭抗議「疫苗護照」政策，高喊要自由。（圖／路透社）

▲法國大批群眾走上巴黎街頭抗議「疫苗護照」政策，高喊要自由。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著變種病毒Omicron來勢洶洶，全球新冠疫情在升溫之下再度面臨新的瓶頸，目前全球確診病例已突破3億，Omicron病毒造成疫苗完整接種者發生「突破性感染」比率大增，篩檢結果也不再準確，因此包括法國等歐洲國家推出更強烈的防疫措施，不過首都巴黎卻也掀起民眾強烈反抗，超過10萬名群眾集結抗議，向政府高喊要自由，警民處於對峙局面。

根據《BBC》等外媒報導，因為新冠篩檢方式已不再準確，因此法國國民議會、議會下院於當地時間6日通過法案一讀，取消將新冠篩檢陰性列進「疫苗護照」（passe vaccinal）的參考選項，導致人們一定要完整接種疫苗，才能進入餐廳、酒吧等公共場所，儘管新規定15日才上路，但示威民眾卻提早於8日走上巴黎街頭抗議，現場大批憲警守候，活動尚未開始前就爆發警民推擠衝突，場面相當火爆。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間4日接受專訪時將苗頭指向未接種者，怒轟這群人把不負責任的接種疫苗與否之自由當作口號，認為這些不負防疫責任的民眾根本不能稱之為「公民」。對此，部份示威群眾將憤怒指向馬克宏的言論，其中擔任醫院管理人員的示威者霍蓋（Virginie Houget）向《路透社》透露，馬克宏的言論是點燃群眾怒火的最後一根稻草。

▲▼法國大批群眾走上巴黎街頭抗議「疫苗護照」政策，高喊要自由。（圖／路透社）

▲▼法國大批群眾走上巴黎街頭抗議「疫苗護照」政策，高喊要自由。（圖／路透社）

巴黎羅浮宮旁的巴黎皇家宮殿廣場（place du Palais Royal）在該國極右派的愛國黨（Les Patriotes）主席非里波（Florian Philippot）的號召之下匯聚最多抗議群眾，而馬賽、波爾多、康城、南特、土魯斯等城市同樣都有大批群眾響應、串聯巴黎的示威遊行。

法國內政部指出，當日法國境內共有179場反對「疫苗護照」示威遊行，共計約10萬5200人響應。而根據法國公共健康局（Santé publique France）統計，法國在過去24小時以內新增30萬3669例確診，從疫情爆發以來，新冠肺炎已造成9萬8209名法國人死亡。

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