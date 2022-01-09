新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

▲ 賽普勒斯科學家發現一種結合Delta及Omicron的病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，Delta病毒席捲全球過後，Omicron變種襲來，令各國再次面臨疫情海嘯，國外科學家卻發現一種結合Delta及Omicron的新病毒，命名為「Deltacron」，已經出現25起個案，且較有可能發生在因染疫住院的患者身上。

綜合《彭博》、《賽普勒斯郵報》報導，賽普勒斯大學生科教授、生物技術及分子病毒學實驗室主任柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）披露，在該國發現一種結合Delta及Omicron的新冠病毒毒株。

他7日接受當地媒體Sigma TV採訪時說明，最近出現合併感染（co-infection）Delta及Omicron的個案，發現他們感染的病毒是二支變異株的結合，在Delta基因組中出現類似Omicron的遺傳特徵，因此稱之為「Deltacron」，很有可能尚未在賽普勒斯以外的國家現蹤，7日將病毒序列上傳至國際公開資料庫（GISAID）。

柯斯特里基斯及其研究團隊共發現25起個案，其中11例為住院患者，14例為一般群眾。統計指出，相較未住院的染疫者，住院治療的染疫者更容易感染這種病毒。

他說明，未來將能觀察到這種病毒是否更容易引發疾病、更具傳染性，甚至戰勝Delta和Omicron病毒。不過他個人認為，這支病毒也會被高傳染性的Omicron取代。

事實上，美國藥廠莫德納（Moderna）首席醫療官博爾頓（Paul Burton）去年12月便曾警告，Delta與Omicron共存的狀況下，二種病毒若交換基因，可能出現更可怕的新變種病毒。

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