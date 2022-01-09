　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 賽普勒斯科學家發現一種結合Delta及Omicron的病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，Delta病毒席捲全球過後，Omicron變種襲來，令各國再次面臨疫情海嘯，國外科學家卻發現一種結合Delta及Omicron的新病毒，命名為「Deltacron」，已經出現25起個案，且較有可能發生在因染疫住院的患者身上。

綜合《彭博》、《賽普勒斯郵報》報導，賽普勒斯大學生科教授、生物技術及分子病毒學實驗室主任柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）披露，在該國發現一種結合Delta及Omicron的新冠病毒毒株。

他7日接受當地媒體Sigma TV採訪時說明，最近出現合併感染（co-infection）Delta及Omicron的個案，發現他們感染的病毒是二支變異株的結合，在Delta基因組中出現類似Omicron的遺傳特徵，因此稱之為「Deltacron」，很有可能尚未在賽普勒斯以外的國家現蹤，7日將病毒序列上傳至國際公開資料庫（GISAID）。

柯斯特里基斯及其研究團隊共發現25起個案，其中11例為住院患者，14例為一般群眾。統計指出，相較未住院的染疫者，住院治療的染疫者更容易感染這種病毒。

他說明，未來將能觀察到這種病毒是否更容易引發疾病、更具傳染性，甚至戰勝Delta和Omicron病毒。不過他個人認為，這支病毒也會被高傳染性的Omicron取代。

事實上，美國藥廠莫德納（Moderna）首席醫療官博爾頓（Paul Burton）去年12月便曾警告，Delta與Omicron共存的狀況下，二種病毒若交換基因，可能出現更可怕的新變種病毒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往
尾牙停辦「每人發3000元」願意嗎？　過來人1原因秒答：不值
快訊／鷹架突從11F掉落！　北市女遭砸中送醫
王力宏不在工作室！　經紀人吐他心聲
又有地方發紅包！　直接發1000元
打第3劑疫苗　醫「最不建議這牌」：抗體最低
妹子曬60元便當「鹹酥雞滿到炸出來」還有3菜　網：太無情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

高齡79歲拜登想休息！記者曝「渡假占任期4分之1」　這事不如川普

美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

哈薩克動亂不單純！紐時揪3疑點　驚曝「權力鬥爭」內幕

巴布亞紐幾內亞外海發生規模5.9地震　暫無海嘯警報

法國強化防疫政策引不滿！10萬人喊「要自由」　警民對峙場面火爆

新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

喬科維奇被爆確診隔日無罩出席活動！　染疫獲醫療豁免說法被質疑

單身男求姻緣　衰被籤詩嗆爆：掂掂自己斤兩吧

印度84歲翁「狂打11劑疫苗」被逮　感謝政府：痛痛都飛走了

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

高齡79歲拜登想休息！記者曝「渡假占任期4分之1」　這事不如川普

美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

哈薩克動亂不單純！紐時揪3疑點　驚曝「權力鬥爭」內幕

巴布亞紐幾內亞外海發生規模5.9地震　暫無海嘯警報

法國強化防疫政策引不滿！10萬人喊「要自由」　警民對峙場面火爆

新變種「Deltacron」現蹤賽普勒斯！結合Delta及Omicron　25人確診

喬科維奇被爆確診隔日無罩出席活動！　染疫獲醫療豁免說法被質疑

單身男求姻緣　衰被籤詩嗆爆：掂掂自己斤兩吧

印度84歲翁「狂打11劑疫苗」被逮　感謝政府：痛痛都飛走了

給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

新庄剛志才吐心聲「怕大家厭倦我」　穿紅色現身火腿吸睛

以為毛孩是貪吃才胖！　翻照發現「3個月就戴圍巾」媽苦笑：天生的

中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

跟喬帥一樣簽證被取消　捷克女將已搭機離境退出澳網

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

陰陽眼見子奪最佳動畫...86、無職也上榜　外網票選2021秋番大賞

天津暴增20例陽性！官方緊急宣布展開「全市大檢測」

法國體育部長歡迎喬科維奇　沒打疫苗也能參加5月的法網

護國神Q「無數次想放棄」仍拒退休　曝苦等250天煎熬心聲

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

法國男自首殺人　拿出人頭和陰莖

美警告「請俄容易送俄難」俄嗆沒禮貌

人妻查族譜驚見「跟老公有血緣關係」

寶成越南廠萬人大罷工　不滿公司砍年終

恐怖影片！巴西巨岩崩砸遊艇　至少6死30傷

日研究：新冠死亡率較低與「這種菌」有關

印84歲翁打11劑疫苗被逮　爽喊：痛痛飛走了

土庫曼「地獄之門」噴火50年　總統想關了

日本增8480例　時隔4月再破單日8000例

單身男求姻緣被籤詩嗆爆：掂掂自己斤兩吧

數千車追雪被埋　巴國21人失溫亡

今年首週全球日增逾200萬例　10天翻倍

更多熱門

相關新聞

喬科維奇被爆確診隔日「無罩出席活動」

喬科維奇被爆確診隔日「無罩出席活動」

身陷澳洲簽證風波的網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），在8日上呈法庭文件，聲稱他在去年12月曾感染新冠，所以取得了澳洲的入境醫療豁免權，可在免打疫苗的情況下出戰澳網。然而，他隨後又被挖出曾在染疫隔天未戴口罩出席公開活動，就連他以染疫取得醫療豁免的說法也遭到質疑。

喬帥隔離飯店外人潮聚集聲援

喬帥隔離飯店外人潮聚集聲援

天津爆本土Omicron疫情 陸單日新增確診＋92

天津爆本土Omicron疫情 陸單日新增確診＋92

LIVE／又爆染疫小黃司機住新北　侯友宜親上火線

LIVE／又爆染疫小黃司機住新北　侯友宜親上火線

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎賽普勒斯DeltaOmicronDeltacron

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面