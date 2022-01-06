中國企業市值排名「台積電奪冠」　林為洲：阿共大哥也學雙標？

▲台積電被陸媒列為中國企業市值第一。（圖／記者施怡妏攝）



記者杜冠霖／台北報導

護國神山「台積電」4日股價表現強勁，創下去年2月以來高點，市值瞬間激增6482億元，突破17兆元關卡。台積電繳出亮眼成績單，怎料陸媒在盤點「中國市值500強」時，台積電竟被列於榜首，對此，國民黨立委林為洲表示，立陶宛設台灣辦事處，中共暴跳如雷，台灣積體電路市值第一卻收納當寶，「雙標真的不好。」

中媒《21世紀經濟報導》日前報導「中國市值500強」的企業時，提到排名前20名的企業大洗牌，市值排名依序為台積電、騰訊控股、貴州茅台、阿里巴巴、工商銀行、寧德時代、招商銀行、美團、建設銀行、農業銀行、中國平安、五糧液、中國石油、中國銀行、中國移動、友邦保險、比亞迪、中國人壽、京東、長江電力。

對於中媒將台積電排為中國企業市值第一，林為洲表示，立陶宛設「台灣」辦事處，暴跳如雷，「台灣」積體電路（TSMC）市值第一，收納當寶，「一樣是台灣，阿共大哥你也學雙標？雙標真的不好。」

值得一提的是，中國前20名的企業中，排名第一的卻是台灣護國神山「台積電」。報導指出，台積電首奪中國甚至是亞洲的市值之冠，總市值接近人民幣3.9兆元（約新台幣17.2兆元）；在全球缺芯的情況下，「台積電占芯片代工市場一半的份額，自2020年二季度開始，股價便一路攀升。」