2022反聖嬰恐又是缺水年　寶二等3水庫今午後啟動燃焰預防

▲北水局今日下午在寶山、永和山、明德3座各燃放1支焰劑。（圖／北水局，下同）



記者陳凱力／新竹報導

去年台灣度過有驚無險的旱期，2022剛開始，中央氣象局再度預測，今年仍受反聖嬰現象影響，未來一季降雨趨勢恐「正常偏少」，為了及時穩住降雨量，北水局配合氣象局資料，於新竹寶二水庫等3座水庫於今日下午4時許各燃放1支焰劑。

北水局表示，目前新竹地區供水尚可維持穩定，但因時序進入枯水期，加上中央氣象局預測，今年仍受輕度反聖嬰現象影響，未來一季降雨依然趨向「正常偏少」，即使目前水庫仍以多蓄水維持高水位方式操作，但未雨綢繆，因應未來氣候之不確定性，仍須採取必要措施，已確保供水長期穩定。

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▲北水局表示，目前新竹地區供水尚可維持穩定，但因時序進入枯水期，加上中央氣象局預測，今年仍受輕度反聖嬰現象影響，未來一季降雨依然趨向「正常偏少」。

本次施放燄劑以寶二、永和山、明德3座水庫為主，於下午4點10分各燃放1支焰劑，石門水庫本次則未獲施放通知。

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