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林智堅點名他不支持升格　林為洲「挺竹竹合」：我是反對草率修法

▲▼國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。（圖／翻攝林為洲臉書）

▲國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅因推動新竹合併升格，與在野黨頻傳衝突，林智堅昨（5日）受訪時再點名五位在野黨立委，國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，批評他們是為了準備要選縣市長才不支持升格。對此，林為洲6日表示，他非常贊成竹竹合併升格，但反對草率修法，並整理出被林智堅點名的五位立委認為升格需要重新討論的論點。

林為洲透過臉書表示，「昨晚被林智堅點名反對竹竹合併的五位立委，高虹安、鄭正鈐、林思銘、邱顯智及我」，今天出席由台北市客家文教發展協會、財團法人愛鄉文教基金會、台灣穀雨青年發展協會，聯合舉辦從縣市合併升格看地方制度改革與未來論壇，告訴社會大眾，我們支持竹竹合併，但反對倉促立法，蠻橫修法。

▲▼國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。（圖／翻攝林為洲臉書）

林為洲還接著整理了被點名的幾位在野黨立委論點：
1.高虹安表示，以大新竹生活圈為例，區域內的交通問題、民生問題以及產業整併連結都需要提出解決方案。
2.林思銘指出，《地方制度法》明文規定縣市合併升格的要件，必須達到一定人口數，且該區在政治、經濟、文化都會區域發展上，有特殊需要的地區，上述的要件缺一不可，不要忽視新竹縣民意。
3.鄭正鈐提到，以竹竹合併升格為例，最直接影響到的就是鄉長、鄉民代表、鎮長、鎮民代表會被官派的區長給取代，兩者的差別在於決策時是聽取民意還是聽取上級政府指示，恐造成民意無法直接傳達。
4.邱顯智認為，地方制度法修法應聚焦對台灣未來影響，如苗栗未升格，未來是否更邊緣化，應謹慎思考問題，並呼籲，應就財政收支劃分、行政區劃等議題做通盤考量，以謹慎態度為之。

▲▼國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。（圖／翻攝林為洲臉書）

林為洲強調，「我非常贊成竹竹合併升格，但反對因人設事、草率修法，作為內政委員會的召委，下週我已排定考察彰化縣議會、新竹市議會、新竹縣議會」，並舉辦地方制度法修法公聽會，讓地方充分表達意見，縣市合併應由下而上辦理，才是適當的做法，既然林智堅向媒體宣稱不選了，「我呼籲民進黨立院總召柯建民應與在野黨充分討論，千萬不要蠻橫一字修法」。

▲▼國民黨立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安，出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。（圖／翻攝林為洲臉書）

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