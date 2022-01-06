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陳玉珍放話選金門縣長！楊鎮浯重砲回應：最糟結果是國民黨雙輸

記者林名揚、林昱萱／金門報導

立法院女戰神國民黨籍立委陳玉珍放話表示，慎重考慮參選金門縣長，最快會在春節後做出決定，而她也放話要現任金門縣長楊鎮浯，要好好加油，如果做不好的話，會讓自己很為難。對此，金門縣長秘書陳志彬也出面回應。

▲▼陳玉珍、楊鎮浯。（圖／記者林名陽翻攝）

▲▼陳玉珍、楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，自己在立委工作上已經得心應手，但有不少地方鄉親不斷勸進她參選金門縣長，由於身上背著鄉親的期待，也讓她感受到壓力，而她也提到自己已經考慮投入初選。

針對此事，陳志彬表示，「楊縣長的滿意度跟支持度也都相當高，甚至根據2021年天下縣市長施政滿意度調查，楊鎮浯縣長的滿意度甚至超過綠營南部兩位直轄市長，而且鄉親都知道滿意度跟支持度是不一樣的」而他也說，「民意代表跟縣市首長民調基準不同，如依照陳委員的說法，她的滿意度將輾壓全國的縣市首長，極其荒謬可笑，建議她為國民黨到艱困選區參選。」

陳志彬提到，「金門縣的分工是由楊鎮浯縣長負責縣政整體規劃建設、陳玉珍委員在中央協助爭取預算，這對金門整體的發展是最佳安排。」陳志彬喊話，「若國民黨在金門分裂，最糟的結果是縣長、立委雙輸，這種親痛仇快的結果不論是金門縣民或是國民黨的支持者都不願意看到。」

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