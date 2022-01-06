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陸「民運人士」胡海波遭遣返　鍾佳濱：尊重主管機關權責

▲▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部移民署昨（5日）起分4梯次以班機遣送21名大陸籍偷渡犯返陸，其中包含自稱聲援香港反送中運動的「民運人士」胡海波，引起社會討論。民進黨立委鍾佳濱今（6日）上午受訪表示，由於台灣方面並沒有司法調查能力，中方也未提出相關要求，對於相闗所指「只能尊重主管機關依權責進行」。

鍾佳濱說，台灣從來沒有拒絕兩岸的民間交流和互動，也不斷遞出橄欖枝，因為人民跟人民的互動交流，無涉國家在國際社會競爭，因此，台灣2300萬人與中國14億人民隔著海峽兩岸，一直有非常密切的互動，而偷渡客迫於生活來到台灣，雖然沒有依照規定依法入境，依照規定必須遣返，但是仍希望北京政府能保障其人民的權益，台灣一定會保障兩國人民合法的民間交流。

至於傳出自稱聲援香港反送中運動的「民運人士」胡海波也遭遣返，鍾佳濱表示，由於台灣並沒有針對這些人進行司法調查的能力，中國方面也沒有提出相關遣返或引渡的要求，對於這樣的指稱，只能尊重主管機關依權責進行。他強調，國際向來肯定台灣在人權保障上的努力，任何因政治迫害而來到台灣的人，都可以依照聯合國準則，向台灣政府提出要求，台灣一定會依照世界人權普世價值的立場，保障每一個人。

民進黨立委蔡適應也表示，偷渡遣返必須以人道方式處理，包括偷渡客到台灣後注射疫苗，以及當其被遣返回中國後，也期待中國政府能夠秉持人權、司法解決相關議題，不要未審先判、惡意拘禁，或者暴力虐待，期待雙方能夠有更好的溝通；他指出，這次遣返是以「金門協議」規定處理，這是雙方都同意的，沒有說一個要遣返、一個不遣返，這是雙方協議好的事情。

▼ 民進黨立委蔡適應。（圖／民進黨提供）

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

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