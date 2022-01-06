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詐騙集團假冒書店詐財近千件　經濟部要求誠品改善：不排除裁罰

▲▼誠品資安有漏洞 消費者權益誰來顧？。（圖／記者屠惠剛攝）

▲劉世芳今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

去年全國共有超過3千件解除分期付款（ATM）的詐騙案件，財損破5.4億元，民進黨立委劉世芳今（6日）舉行記者會踢爆，誠品網路書店高居去年全年度165反詐騙高風險賣場第一名，短短9個月就被刑事警察局移送4次，但經濟部商業司每次都給予公司2個月改善期，要求應多做溝通回應社會大眾期待；經濟部商業司科長蕭旭東回應，目前該案正在調查中，不排除未來進行行政裁罰。

劉世芳今天上午舉行「誠品資安有漏洞，消費者權益誰來顧？」記者會。根據刑事警察局統計，截至去年11月底，全國共有3682件解除分期付款（ATM）的詐騙案件，詐騙集團假冒書店及銀行客服，謊稱民眾訂單誤設為重複訂購或經銷商，要求民眾按照指示操作ATM，藉機詐財得逞，統計財產損失達5億4千餘萬，其中疑因誠品集團電商平台「誠品線上」會員個資外洩，詐騙集團假冒誠品進行解除分期付款詐騙，民眾報案及諮詢件數逾9百件。

劉世芳會中質疑，去年因個資外洩遭刑事警察局移送主管機關的電子商務業者共152次，其中經濟部主管電商95次中，誠品就佔了4次，但即便誠品高居去年全年度165反詐騙高風險賣場第一名，該公司卻從未向警方報案，且誠品雖在去年4月委託外部資安廠商進行鑑識，仍無法查明外洩原因，導致相關個資持續外洩9個月始終未能止血。

劉世芳質疑，誠品在短短9個月就被刑事警察局移送4次，經濟部商業司歷次處理卻始終停留在函請業者自行查明原因並提出改善措施的公文紙本往返上，每次移送就給予公司兩個月改善期，甚至在12月將該案結案，「公司的態度決定了如何治理資料，如果政府都未能重視，業者為何要投入心力與資本，最後損失的自然就只能是民眾權益！」

對此，警政署刑事警察局科技研發科科長林建隆會中說明，網路詐騙主要源自於公司資安沒做好，導致顧客個資外洩，警政署發現誠品會員詐騙案例有「週期性」，分別在去年4個月達到高峰，但誠品並未找出原因和解方，導致案件一再發生，並指被詐騙的消費族群集中在20至40歲的大學生和上班族，又以女性被騙比例較高。

經濟部商業司科長蕭旭東回應，目前針對誠品一案正在調查當中，經濟部可依照《個人資料保護法》啟動行政檢查，若該企業仍無法達到其對個資管理和消保的要求，將要求限期改善，但若還是不改善，將會進行行政裁罰。

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