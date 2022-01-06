大陸本土日增再破百！　河南疫情快速升溫單日64+9

▲河南疫情突然爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委6日通報，5日新增本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市）。鑑於疫情快速升溫，河南鄭州已宣布，6日下午6時起，全市範圍內各高速公路收費站及與其他省轄市交界的國道、省道、縣鄉村道將設立「離（入）鄭交通服務站點」。

通報顯示，大陸當天新增確診病例189例。其中境外輸入病例57例（上海20例，廣東10例，浙江7例，福建6例，天津4例，廣西2例，四川2例，雲南2例，吉林1例，江蘇1例，山東1例，河南1例），含6例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江3例，四川2例，河南1例）；本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

新增無症狀感染者45例，其中境外輸入35例，本土10例（河南9例，其中鄭州市8例、固始縣1例；浙江1例，在金華市）；當日轉為確診病例36例（境外輸入6例）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入11例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者629例（境外輸入583例）。

截至1月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3282例（其中重症病例30例），累計治癒出院病例95203例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例103121例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1441120人，尚在醫學觀察的密切接觸者41619人。

鑑於疫情快速升溫，河南鄭州已宣布，6日下午6時起，全市範圍內各高速公路收費站及與其他省轄市交界的國道、省道、縣鄉村道將設立「離（入）鄭交通服務站點」。

屆時，鄭州將對省外入鄭車輛司乘人員、省內有中高風險地區的省轄市入鄭車輛司乘人員，進行測溫掃碼。河南省外有中高風險地區的地市、省內有中高風險地區的縣（市）區入鄭車輛司乘人員，必須提供48小時內核酸檢測陰性證明。此外，所有離鄭車輛司乘人員，也必須提供48小時內核酸檢測陰性證明。