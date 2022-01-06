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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

槓上陳玉珍轟藍5度杯葛　管碧玲：修憲以來覺得自己像阿信！

▲▼立法院修憲委員會 國民黨抗議 管碧玲 陳玉珍 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委今天在修憲委員會發動「突襲」退席抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

由於不滿由民進黨召委主持修憲委員會首場會議，國民黨立委今（6日）在立法院修憲委員會集體退席抗議，嗆聲「你們（民進黨）自己玩沒有關係」，國民黨立委陳玉珍會後質疑民進黨立委管碧玲在衝突中嗆聲「故意的」，顯示民進黨沒有要修憲；不過，管會後透過臉書還原始末，大嘆原話被扭曲，「修憲以來，就是忍耐再忍耐，覺得自己像阿信一樣！」

立法院修憲委員會共有5名召委，分別是民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委李貴敏、鄭麗文；根據立法院議事日程，修憲委員會原訂今日討論交付修憲委員會修憲提案之審查暨公聽會的安排，並依《立法院修憲委員會組織規程》規定，由召集委員1人為主席，由各召集委員輪流擔任，因此周春米今在管碧玲、鍾佳濱推舉下擔任主席。

不過，今天上午9時許，周春米宣布會議開始後，稍晚抵達會場的國民黨立委見她已坐在主席台上，不滿地衝到主席台前大聲抗議，國民黨立委鄭麗文更直接嗆聲說，「你們（民進黨）不需要國民黨參加修憲，你們自己玩沒有關係，你們自己爽就好了！」國民黨立委曾銘宗也說，「要開你們自己開」，隨即在9點05分集體離席，留下其他民進黨立委、民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智乾坐會議室，場面尷尬。

管碧玲今天會後透過臉書大吐苦水說，「修憲以來，就是忍耐再忍耐，覺得自己像阿信一樣！」國民黨先是一直不來召委會議，最後又堅持由鄭麗文主持，李貴敏還要求請立法院長游錫堃召集朝野協商，後來協商時又突然改由陳玉珍擔綱，要求召開召委會議，由國民黨立委擔任主席，前後已經4度被國民黨杯葛，到了今天國民黨又開始第五波杯葛。

管碧玲說，今天議事處上午9點按鈴開會，要求召集委員推選主席，因國民黨立委無人出席，因此推舉周春米委員擔任主席，此時國民黨突然進來要求主席下來，要求他們不在不能推舉主席，要求重新推舉；在亂局中，國民黨難以溝通，一再指控民進黨想要一黨修憲，然後突然說那他們要退席。

管碧玲還原現場表示，她當時恍然大悟說了一句：「你們故意的啦」，因為國民黨一路用要擔任主席杯葛修憲，今天又重施故技，會議僵持時，她與民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰、曾銘宗一起協商，國民黨仍然堅持要重推主席，她問費鴻泰：「5個召委要退主席都推不出來，你們今天，就願意接受多數推舉的主席嗎？」但費堅持說：修憲不能用多數決！會後，聽說陳玉珍將她說的話扭曲成「民進黨故意要一黨修憲」。管嘆息說，「唉！這就是陳玉珍！」

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