台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛因允許設立以台灣為名的代表處，遭受中國大陸政治與經濟脅迫，駐立陶宛代表黃鈞耀昨（5日）稱，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資雙方戰略意義產業，時值立國總統瑙塞達日前稱「我不認為台灣開設代表處是個錯誤，而是這個名字，沒有與我協調」，時間點敏感。對此，民進黨立委羅致政今（6日）受訪說，台灣對於立陶宛力挺台灣的立場非常感動，強化雙邊經貿關係符合雙邊利益。

▲民進黨立委羅致政受訪。（資料照／記者呂晏慈攝）

羅致政今天受訪表示，今年下半年國發會主委龔明鑫帶團到東歐國家參訪，也洽談雙邊投資方案，經過整體評估後，覺得是可以符合雙邊利益的投資，所以不必然與中共打壓有密切的關係，更重要的是，台灣對於立陶宛力挺台灣的立場非常感動，強化雙邊經貿關係符合雙邊利益， 台灣會全力來支持。

媒體問及，該投資方式是否可幫助立陶宛對抗陸方經濟制裁？羅致政說，任何國家想要與台灣發展關係，因而受到中國制裁的時候，台灣當然要跟這些國家站在一起，相信這樣的經貿合作對兩邊合作更穩固，短期內當然要幫助這些國家，「跟我們站在一起我們非常感謝。」

民進黨立委蔡適應分析，台灣企業投資立陶宛對於開拓波海地區市場將有所幫助，且對企業發展亦有幫助，至於立陶宛總統是否有「前後改口」的問題，「不太需要做很大的苛責，因為相信立陶宛國內自然會去修正、討論他們國家的外交處理方向」。

蔡適應表示，立陶宛在外交方向上就是與台灣建立更緊密的關係，一個國家裡面不可能所有人想法都是一致的，中國是否對立陶宛施壓非常清楚，除了限制商品進口、海關進出口、把所有立陶宛外交官驅逐出境，「中國對立陶宛的打壓非常嚴重」。