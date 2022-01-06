日已婚警傳「屍體照」給小三！認了「想耍帥」偷跟同事要殺人現場照

▲日本一名警察為了討小三歡心，竟然擅自將死者的遺體照傳給對方。（圖／達志／示意圖）



記者王佩翊／編譯

日本京都府一名30多歲已婚男警為了要吸引小三的注意，並獲得女方崇拜，竟在2020年私下將某起殺人案件現場死者的遺體照片傳給小三。同年12月，他更透過自己的電腦，偽造假的戶籍證明書，並消除其中的婚姻紀錄，企圖偽裝成未婚男子。事件曝光後，該名男警不但被懲戒停職，如今也遭到起訴。

根據《京都新聞》報導，京都市2020年10月發生一起殺人案件，然而一名30多歲的已婚男警雖然沒有負責該案，但是卻假藉打聽案件細節的名義，向另一名40多歲的男警要來案發現場的照片，隨後便將其中一張拍到死者遺體的照片，傳給自己的婚外情對象。

據悉，該名男警向女方謊稱自己未婚，為此還在同年12月偽造戶籍證明書，並刪除自己已婚的紀錄。當時警方尚未公開該起殺人案件，男子便在記者會的前一天，提前傳送死者照片給女方稱，「馬上就要成立搜查本部（搜查小組）喔！」

京都府警方事後發現該名男警的不當行為，因此以違反地方公務員法以及偽造文書等罪嫌，將其函送檢方偵辦，而他目前也遭到起訴。警方對他祭出停職3個月的懲戒處分，不過該名男警事後便自請離職。男警接受調查時聲稱，因為想要讓小三覺得自己工作很辛苦，同時獲得對方崇拜，才會把殺人案件的現場照片傳給女方。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》