南韓冷凍倉庫驚傳大火！3名消防員打火受困失蹤...現場尋獲遺體

▲南韓京畿道平澤市一處興建中的冷凍倉庫傳出火災，３名消防人員死亡。（圖／京畿道消防災難本部，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道平澤市一處興建中的冷凍倉庫從昨（5）日深夜起發生大火，主要火勢原本於今（6）日清晨被撲滅，不過上午9時又開始急速擴散，當局推斷火勢是從1樓開始燃燒，現場仍可見到充滿大量的濃煙，原先傳出3名消防人員失蹤，稍早傳出已找到3人，其中2人確定死亡、1人疑似死亡。

根據《韓聯社》，京畿道平澤市青北邑一棟興建中的總樓面面積19萬9762平方公尺、共7層樓的冷凍倉庫從5日晚間11時46分（台灣時間下午10時42分）開始傳出火勢，消防當局接獲報案後於14分鐘後抵達現場，6日上午6時32分撲滅主要火勢、7時10分解除應對警報。

然而，火勢直到上午9時又再度快速復燃，火勢一發不可收拾，9時21分進入發布第2應對階段，消防當局投入5名人力進入2樓火場支援，其中2名消防人員成功脫困，雖吸入濃煙嗆傷，但送醫後生命並無大礙，而另外3人則因為受困火場而無法取得聯繫，最後一次取得聯繫的時間點是上午9時30分，他們所背的氧氣筒只夠支撐30至50分鐘。

稍早傳出最新消息，搜救人員在冷凍倉庫2樓找到2人的屍體，確認死亡；而另1名原先傳出失蹤的消防人員也被尋獲，疑似已經身亡。

據傳起火當時，冷凍倉庫1樓正在進行水泥灌漿與地板鋪設等作業，現場作業的5名工作人員已即時完成疏散。

據悉，其實該棟冷凍倉庫早在2020年12月20日也傳出過死亡意外，當時在車輛進出燈附近正在進行天花板覆蓋作業，然而設在天花板處的混凝土骨架發生崩塌，造成5名工作人員當場從10公尺高處墜落，其中3人死亡。