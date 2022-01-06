　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京7成Omicron確診者是突破性感染！　有人打3劑照樣染疫

▲▼日本疫情,東京街頭。（圖／路透））

▲東京有高達7成的Omicron確診者都已經完成疫苗接種。（圖／路透））

記者王佩翊／編譯

日本東京都截至4日為止，累計感染Omicron的確診案例共計55例，其中有近7成已經完成2劑以上新冠疫苗接種。東京都政府呼籲，民眾即使接種完2劑以上疫苗也千萬不可以掉以輕心，務必徹底遵守防疫規定。

根據《日本放送協會》報導，東京都當局公布最新數據，截至4日為止感染新變異株Omicron的確診案例一共有55例，其中有37人，也就是67%的確診者至少已經接種2劑以上的疫苗，其中有1人甚至已經接種3劑疫苗。此外，僅接種1次疫苗的有2人，有15人完全沒有接種過疫苗。

東京都政府表示，相關數據顯示，即使接種過疫苗，也有一定風險感染變種病毒Omicron，因此即使已經完成接種的民眾也不能掉以輕心，應該繼續堅持遵守防疫規則。

另一方面，日本當局高強度應對新變異株，目前規定所有確診Omicron的患者不論症狀輕重，一律必須住進醫院接受隔離治療。然而隨著疫情升溫，為了防止第一線醫療資源陷入崩潰，厚勞省5日宣布，在部分疫情急速蔓延的地區，將可以根據患者症狀判斷是否入院。也就是說，即使感染Omicron，但是無症狀或是輕症的患者可以選擇在家或是在防疫旅館內隔離治療。

沖繩地區受到駐日美軍基地爆發大規模群聚感染影響，疫情也急速蔓延，6日更新增了981例確診，創下最高紀錄，其中有162人是駐日美軍及基地內工作人員。沖繩當局已經決定要向中央政府籲請實施僅次於緊急事態宣言的「蔓延防止重點措施」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
前台大醫1張圖警告「新北朋友請注意」：不只是桃園的事！
快訊／華航再1名副機師染疫！　美返台採檢確診
找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口　這輛車「未禮讓行人」慘了
「15年好男人」已婚影帝勾陌生女逛街被拍！　親上火線回應
快訊／桃園某國小緊急停課清消　學生PCR出爐
咖啡只排第二名！台灣人超商「必買TOP10」出爐
PTT表特炸樓！「被火辣身材耽誤」的女醫生　神人開門了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕夫妻該生養孩子！教宗痛批「養狗養貓」很自私：敗壞人類文明

東京7成Omicron確診者是突破性感染！　有人打3劑照樣染疫

哈薩克總統：機場5架飛機遭挾　示威者是「國外受訓過的恐怖分子」

哈薩克最大城爆槍戰！示威者分發槍枝闖市長辦公室　慘遭裝甲車鎮壓

客機「螺旋槳噴飛」直插機艙窗戶！遭遇鳥擊　恐怖畫面曝光

市中心爆激烈槍戰！哈薩克示威者硬闖政府大樓　數十人被擊斃

新冠疫苗誤當萬靈丹！84歲翁自爆已接種11劑　稱「小病痛都好了」

5歲女童淪袋裝屍體！2男路邊抱走「性侵後捅到死」　監視器畫面曝

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

年輕夫妻該生養孩子！教宗痛批「養狗養貓」很自私：敗壞人類文明

東京7成Omicron確診者是突破性感染！　有人打3劑照樣染疫

哈薩克總統：機場5架飛機遭挾　示威者是「國外受訓過的恐怖分子」

哈薩克最大城爆槍戰！示威者分發槍枝闖市長辦公室　慘遭裝甲車鎮壓

客機「螺旋槳噴飛」直插機艙窗戶！遭遇鳥擊　恐怖畫面曝光

市中心爆激烈槍戰！哈薩克示威者硬闖政府大樓　數十人被擊斃

新冠疫苗誤當萬靈丹！84歲翁自爆已接種11劑　稱「小病痛都好了」

5歲女童淪袋裝屍體！2男路邊抱走「性侵後捅到死」　監視器畫面曝

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

想買小宅！媽卻勸「買2套房打成一間」　網刷三觀：脫手絕對賠錢賣

年輕夫妻該生養孩子！教宗痛批「養狗養貓」很自私：敗壞人類文明

聯電12月營收破200億元　月、季、全年營收齊創新高

荷包縮水！　去年12月CPI年增2.62％、全年1.96%創13年最大漲幅

「機場人員、計程車司機都承擔第一線風險」　蔡英文：不該稱他們破口

秘書傳「火辣入裕照」嫩白長腿全看光　處男凍未條！網揪1點：小心

統一獅表態不吸收FA球員　只接觸戰力外球員

莊吉生ATP挑戰賽三盤苦戰不敵美國第8種子　無緣晉級8強！

台北國道馬拉松3／13開跑　「eTag用戶跑1km」遠通就捐1元推道安

葉啟田遭爆失智露面「想再年輕一次」　一開口...白冰冰哭了

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

黑道老大生殖器手術失敗　怒派小弟殺護理師

受不了手機太耗電！達人曝1招秒殺吃電大魔王

研究：打加強針　死亡率狂降90%

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

美聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股大幅收跌392點

男友亂倫繼妹！女大生見激戰片崩潰

哈薩克燃料價格飆漲　首都爆發動亂影片曝光

5歲女童路邊遭2男抱走　性侵後捅死塞行李袋

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

哈薩克全國進入緊急狀態　白宮及聯合國呼籲克制

瑞士媒體：中國要求台商必須為統一做出貢獻

湖底驚現神秘黑影！網嚇傻：是秘密軍事基地

專家：美中因台灣關係緊繃　將成亞洲2022首要風險

更多熱門

相關新聞

陳時中認Oｍicron進入本土！沒搭交通車也染疫「群聚案情更複雜」

陳時中認Oｍicron進入本土！沒搭交通車也染疫「群聚案情更複雜」

桃機群聚已經擴大為8人確診，當中有4人確認感染Omicron，指揮官陳時中今坦言「Omicron已經進到本土」。昨晚前進指揮所調查發現桃機清潔人員交通車有混搭情況，疑似問題來源，不過陳時中今日也提到，新增幾例個案有部分職場與交通車沒有直接接觸，案情更複雜，要等相關報告清楚才能判別。

喬帥律師要申請臨時禁令避免今晚被遣返

喬帥律師要申請臨時禁令避免今晚被遣返

河南確診超西安　禹州疫情感染源不明

河南確診超西安　禹州疫情感染源不明

疫苗追加劑間隔應縮減至3個月

疫苗追加劑間隔應縮減至3個月

王子列3重點：我們不能鬆懈

王子列3重點：我們不能鬆懈

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19Omicron

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

辣模爆綠了男友「睡過半個嘻哈圈」近況曝

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

確診者曾去過七星潭、山度空間

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面