東京7成Omicron確診者是突破性感染！　有人打3劑照樣染疫

▲東京有高達7成的Omicron確診者都已經完成疫苗接種。（圖／路透））



記者王佩翊／編譯

日本東京都截至4日為止，累計感染Omicron的確診案例共計55例，其中有近7成已經完成2劑以上新冠疫苗接種。東京都政府呼籲，民眾即使接種完2劑以上疫苗也千萬不可以掉以輕心，務必徹底遵守防疫規定。

根據《日本放送協會》報導，東京都當局公布最新數據，截至4日為止感染新變異株Omicron的確診案例一共有55例，其中有37人，也就是67%的確診者至少已經接種2劑以上的疫苗，其中有1人甚至已經接種3劑疫苗。此外，僅接種1次疫苗的有2人，有15人完全沒有接種過疫苗。

東京都政府表示，相關數據顯示，即使接種過疫苗，也有一定風險感染變種病毒Omicron，因此即使已經完成接種的民眾也不能掉以輕心，應該繼續堅持遵守防疫規則。

另一方面，日本當局高強度應對新變異株，目前規定所有確診Omicron的患者不論症狀輕重，一律必須住進醫院接受隔離治療。然而隨著疫情升溫，為了防止第一線醫療資源陷入崩潰，厚勞省5日宣布，在部分疫情急速蔓延的地區，將可以根據患者症狀判斷是否入院。也就是說，即使感染Omicron，但是無症狀或是輕症的患者可以選擇在家或是在防疫旅館內隔離治療。

沖繩地區受到駐日美軍基地爆發大規模群聚感染影響，疫情也急速蔓延，6日更新增了981例確診，創下最高紀錄，其中有162人是駐日美軍及基地內工作人員。沖繩當局已經決定要向中央政府籲請實施僅次於緊急事態宣言的「蔓延防止重點措施」。

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