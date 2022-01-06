美日韓防長會談喊卡！受奧斯汀確診、美國疫情影響　將談北韓問題

▲美日韓3國防長原擬1月中旬在夏威夷舉行會談，圖為美國防長奧斯汀、南韓防長徐旭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）、中國在軍事力量與地區安全的威脅上來勢洶洶，本來美日韓3國國防部長預定1月中旬在美國夏威夷展開會談，然而因美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）確診新冠肺炎、加上美國疫情升溫，使得3國國防長官會談不得不延後舉行。

根據日媒《NHK》今（6）日報導，原本美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣岸信夫、南韓國防部長徐旭預計今年1月中旬在夏威夷召開會談，然而奧斯汀於2日新冠篩檢報告呈現陽性，使得會談不得不延後舉行，且美國疫情也因變種病毒Omicron侵襲而升溫，光是3日的單日新增確診數就超過100萬人。

不過報導也指出，美日韓國防長官的「面對面」會談雖被迫延期，但並不會另行舉辦視訊會談；而除了3國國防長官會談以外，美日兩國之間的國防、外交2+2會談將會於7日如期舉行，若會談如期順利舉行，將會提到北韓試射飛彈、北韓違反聯合國安理會決議等問題，並在掌握新冠疫情演變狀況後，重新找一天舉辦3國國防長官會談。

據悉，北韓昨（5）日上午從慈江道一帶朝著東海（日本海）發射疑似是新研發的極超音速導彈，成功擊中700公里遠的目標物。

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