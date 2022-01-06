日警上門查案驚見「木乃伊女屍」！28歲逆子絞殺親媽　藏屍3年

▲警方原本只是想要上門問話，怎知卻發現死者早已身亡，且屍體已經木乃伊化。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣豐川市警方2021年為了調查某起事件，因此前往相關人員青谷優子家中問話，怎知來開門的兒子卻直接表示，「媽媽已經死了。」警方隨即進入家中搜查，並找到一具已經木乃伊化的女性遺體，經法醫相驗，確定為青谷優子本人，死因為窒息死，死亡時間超過3年。警方隨即以屍體遺棄罪嫌逮捕男子，6日更以殺人嫌疑將其再逮捕。

根據《東海電視》報導，現年28歲的嫌犯青谷良樹涉嫌於2018年夏天掐死當時55歲的母親青谷優子，並將其屍體藏在家中，直到警方2021年10月26日為了其他案件找上門，要向死者問話時，嫌犯才直接坦言媽媽早就死了。

警察隨即在男子家中進行搜索，果真搜出青谷優子的遺體，然而由於放置時間過久，屍體早就已經木乃伊化。警方當場以遺棄屍體罪將青谷良樹逮捕，並於同年11月15日以相同罪名將其起訴。時隔3個月，6日再度以殺人罪嫌將嫌犯再逮捕。

據悉，青谷良樹沒有固定職業。警方調查後表示，死者的死亡時間大約在2018年6月至7月之間，青谷良樹是以雙手猛掐母親的脖子導致對方窒息死亡。嫌犯被逮後供稱，因為媽媽平時的言行舉止造成他的壓力，因此才會一怒之下動手殺人。

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