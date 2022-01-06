桃園藍軍台中力挺顏寬恒　蔡忠誠籲：終結國家隊選舉霸凌！

▲桃園市議長邱奕勝(右三)呼籲中二選區選民們，1月9日立委補選，票投5號顏寬恒。（圖／翻攝蔡忠誠臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台中第二選區立委補選投開票日逼近，桃園市議長邱奕勝、桃園黃國園黨部主委蔡忠誠5日帶領藍軍核心人馬，到台中聲援國民黨候選人顏寬恒，呼籲台中中二選區選民們，1月9日立委補選，票投能服務地方．照顧鄉親的5號顏寬恒，終結國家隊選舉霸凌！

▲蔡忠誠主委呼籲中二選區選民們，1月9日立委補選，票投5號顏寬恒。（圖／翻攝蔡忠誠臉書）

蔡忠誠激昂的說，中二選區立委補選，隨著投開票日逼近，選戰已讓人看不下去了！因為看到很多媒體「三餐加宵夜」的打顏寬恒，有如抄家滅族般，甚至出動國家隊打地方民代，因此，他和議長邱奕勝一起帶著桃園鄉親滿滿的正能量，要為顏寬恒送暖，祝顏1月9日立委補選高票當選。

蔡忠誠主委臉書PO出到台中為顏寬恒助選的文和照，支持者紛紛留言「加油！」、「寒冬送暖見真情」…而對於黃國園黨部前主委于北辰日前宣布退黨後，馬上公開力挺民進黨林靜儀的作法，則避談。包括：桃園市議長邱奕勝、市議員黃婉如、李家興、中央委員候佳齡等桃園藍軍核心人馬，在選戰進入倒數，均一同前往台中力挺顏寬恒。