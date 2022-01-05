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柯媽巧遇顏寬恒惹議　陳佩琪曝柯文哲私下嘆：顏跟我選第二任時待遇一樣

▲台北市長柯文哲陪同陳佩琪買菜，視察環南市場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、醫師陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市第二選區補選將在9日進行投票，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲遲未表態意見，但柯媽何瑞英、柯爸4日於沙鹿玉皇宮「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，並稱讚顏寬恒「做人實在」。對此，醫師陳佩琪透露，柯文哲私下曾嘆，顏寬恒現在受到的待遇跟自己選第二任市長時一樣。

柯文哲4日下午出席里長座談會時笑稱，因為他媽媽沒事就去拜拜，不過他們母子還是會通電話，柯媽就會說「奇怪怎麼電視每天都在罵顏寬恒？」而自己則認為，這2個月電視台都沒罵他，「至少吸收了一些砲火。」

被問到柯媽稱顏寬恒做人實在，是否代替民眾黨挺顏寬恒？柯文哲說，不會啦！民眾黨既然沒有候選人，那就是中立，「我個人沒什麼，但我媽媽問我說『啊跟他選的是誰？』而我說，就每天在罵我的那個。」

柯媽受訪時也提到，柯家根本不認識林靜儀，為何林靜儀天天罵兒子柯文哲，讓人不解。對此，陳佩琪表示，疫情期間每天爽賺通告費罵人，任誰看了都會不舒服。

陳佩琪指出，柯文哲今早出門前透露：「顏跟他2018年選第二任市長時所受的待遇一樣」，陳表示，那時柯文哲被政論節目從第一台罵到最後一台，幾個來賓外加幾張主持人的嘴齊聲開罵，若忍不住回幾句，就說他是仇恨，但別人拿通告費爽罵他就是在監督，「反正再怎麼說都是民進黨贏啦！」

陳佩琪透露，柯文哲進電梯前，還問「那顏不是有些歲數了？以前不壞，這幾個月才突然變壞？不然為什麼以前沒人罵他，現在才突然跑出一堆人在罵啊？」，陳則回應柯「誰叫他出來搶這種人家很想要的位置啦，跟他們搶位置，下場就是這樣，你自己不也受過，以後就輪到有你柯文哲好受的了！」而柯也嘿嘿嘿苦笑三聲，認同到點頭如搗蒜。

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