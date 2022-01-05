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中捷藍線新增正英站遭質疑　中市府回應「順應民意」

▲中捷藍線新增正英站遭質疑，台中市府強調「順應民意」。（圖／市府提供）

▲中捷藍線新增正英站遭質疑，台中市府強調「順應民意」。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

針對台中市捷運藍線新增正英站引發外界質疑，台中市府今天回應，交通局109年7月至捷運沿線周邊沙鹿、西屯及中區3場公聽會，當中不分藍綠議員、包括里長及民眾也希望於正英路設站，交通局收集多方意見後調整整體站位，規劃將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，也擴大捷運服務範圍。

交通局表示，捷運藍線辦理過程皆依大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，過程都依循相關作業規定，自99年可行性研究啟動後，經歷任市長努力下，於107年獲行政院核定時，捷運路廊全長26.2公里，自台中港西起行經台灣大道，沿線共設置18座車站，包括9座高架車站、9座地下車站。

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交通局指出，市府以此為基礎啟動綜合規劃作業，綜合考量用地取得範圍、整合周邊都市發展、工程可行性以及計畫自償性等因素進行調整，將可行性部分路線微調，減少轉彎段同時也避免捷運地下穿越民宅，減少土地徵收拆遷民宅，亦於學區，轉運站及停車腹地周邊增設捷運站以擴大捷運的服務範圍，目前綜合規劃路線全長24.8公里，沿線共設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站。

交通局長葉昭甫強調，將原預留B4站北移至正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整，且綜合規劃相關內容皆有邀集專家學者及府內各單位進行審查，透過專業評估並精進修正調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，未來市府會配合中央的審查進度，積極力求中央早日能核定綜合規劃，實現台中的第二條捷運。

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