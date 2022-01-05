柯媽「巧遇」顏寬恒替兒試水溫？　王世堅批柯文哲於心何忍

▲柯爸和柯媽「巧遇」顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英4日到台中市沙鹿玉皇殿，「巧遇」台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，雙方不僅一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶柯爸、柯媽去吃小吃。柯媽大讚顏寬恒做人實在，「好人就是要給他支持」，她反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵兒子柯文哲，讓她不捨。對此，民進黨台北市議員王世堅批評，柯文哲要支持就站出來，怎麼用柯爸和柯媽試水溫，「你於心何忍？」

王世堅5日在政論節目《94要客訴》表示，別再裝了，再裝就不像了，若柯爸和柯媽去的是大甲鎮瀾宮，說巧遇還可能，因為大甲鎮瀾宮是觀光勝地，但柯爸和柯媽去的是沙鹿玉皇殿，沙鹿玉皇殿在觀光價值上遠低於大甲鎮瀾宮，為什麼柯爸和柯媽去沙鹿？因為沙鹿是顏家發源地、故鄉、大本營，所以這是去表態，「嘜擱假仙」。

柯文哲身為首都台北市長，是公眾人物，要禁得起檢驗，本來就應該被全國公評，也要有雅量，「如果妳的小孩柯文哲不能被罵的話，那妳如果怕，就不要進廚房」，大家要的市長，不管是被罵，或者被讚許、被捧都要接受，不是嗎？

柯文哲過去講的白色力量是正義力量、改革力量，如何看待顏家長期藉政治勢力來擷取家族利益，長期炒地皮、佔國有土地，今天竟然認同黑色力量，國民黨式微，柯文哲想取而代之、白藍合。

柯文哲要有起碼的人性，柯爸和柯媽人事已高，應該在家頤養天年、含飴弄孫，有什麼事情男子漢大丈夫、是首都市長，要支持顏家就站出來，公開的挺才對，怎麼用柯爸、柯媽試水溫、測風向？「你於心何忍？」參與政治要先保護好家人，才有辦法保護國人，這是人性起碼的要求，希望柯文哲不要一而再、再而三用低劣的方式，就讓老人家頤養天年、含飴弄孫，這才是正確的。

對於柯媽「巧遇」顏寬恒，柯文哲4日出席活動受訪回應，「我媽媽沒事就去拜拜」，平時母子都會通電話，柯媽在電話中提到近期電視每天都有顏寬恒的新聞，2個月都沒在罵他了，吸收了砲火，柯媽還問跟顏寬恒競爭的人是誰，他就回說「每天在罵我的那個」。

柯文哲表示，林靜儀以前常在政論節目上罵他，柯媽每天看電視，看到林靜儀每天罵自己的兒子很不爽，之所以巧遇顏寬恒，「她去拜拜，人家就會給她通風報信」。至於柯媽是否代替柯文哲及民眾黨表態挺顏寬恒？柯文哲回應，民眾黨既然沒有候選人，原則上就是中立。