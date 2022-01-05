　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯媽「巧遇」顏寬恒替兒試水溫？　王世堅批柯文哲於心何忍

▲「巧遇」！柯媽讚顏寬恒做人實在，批林靜儀整天「赤焰焰」。（圖／記者游瓊華攝）

▲柯爸和柯媽「巧遇」顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英4日到台中市沙鹿玉皇殿，「巧遇」台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，雙方不僅一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶柯爸、柯媽去吃小吃。柯媽大讚顏寬恒做人實在，「好人就是要給他支持」，她反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵兒子柯文哲，讓她不捨。對此，民進黨台北市議員王世堅批評，柯文哲要支持就站出來，怎麼用柯爸和柯媽試水溫，「你於心何忍？」

王世堅5日在政論節目《94要客訴》表示，別再裝了，再裝就不像了，若柯爸和柯媽去的是大甲鎮瀾宮，說巧遇還可能，因為大甲鎮瀾宮是觀光勝地，但柯爸和柯媽去的是沙鹿玉皇殿，沙鹿玉皇殿在觀光價值上遠低於大甲鎮瀾宮，為什麼柯爸和柯媽去沙鹿？因為沙鹿是顏家發源地、故鄉、大本營，所以這是去表態，「嘜擱假仙」。

柯文哲身為首都台北市長，是公眾人物，要禁得起檢驗，本來就應該被全國公評，也要有雅量，「如果妳的小孩柯文哲不能被罵的話，那妳如果怕，就不要進廚房」，大家要的市長，不管是被罵，或者被讚許、被捧都要接受，不是嗎？

柯文哲過去講的白色力量是正義力量、改革力量，如何看待顏家長期藉政治勢力來擷取家族利益，長期炒地皮、佔國有土地，今天竟然認同黑色力量，國民黨式微，柯文哲想取而代之、白藍合。

柯文哲要有起碼的人性，柯爸和柯媽人事已高，應該在家頤養天年、含飴弄孫，有什麼事情男子漢大丈夫、是首都市長，要支持顏家就站出來，公開的挺才對，怎麼用柯爸、柯媽試水溫、測風向？「你於心何忍？」參與政治要先保護好家人，才有辦法保護國人，這是人性起碼的要求，希望柯文哲不要一而再、再而三用低劣的方式，就讓老人家頤養天年、含飴弄孫，這才是正確的。

對於柯媽「巧遇」顏寬恒，柯文哲4日出席活動受訪回應，「我媽媽沒事就去拜拜」，平時母子都會通電話，柯媽在電話中提到近期電視每天都有顏寬恒的新聞，2個月都沒在罵他了，吸收了砲火，柯媽還問跟顏寬恒競爭的人是誰，他就回說「每天在罵我的那個」。

柯文哲表示，林靜儀以前常在政論節目上罵他，柯媽每天看電視，看到林靜儀每天罵自己的兒子很不爽，之所以巧遇顏寬恒，「她去拜拜，人家就會給她通風報信」。至於柯媽是否代替柯文哲及民眾黨表態挺顏寬恒？柯文哲回應，民眾黨既然沒有候選人，原則上就是中立。

ET快訊
南韓高鐵出軌！　車窗碎裂慘況曝光
雙B路口對決！　BMW側身爛毀1人送醫
《華燈》鳳小岳透露兇手「2線索」！　全場驚呼
柯文哲冷風獨站40分鐘　綠委爆：蔡英文其實很不開心
快訊／不攤計程車錢！　他在後座活活打死人拖下車
鳳梨驚爆求婚成功！　「超大顆鑽戒」套牢辣女友
快訊／桃園4本土確診　12處最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃機5群聚！民憂疫情爆發　柯文哲：不贊成風吹草動就關餐廳、夜市

6.0強震釀禍　北市震出地層下陷汽車險變泡水車

北市拍板4階段「春節收治確診者規劃」　110人內「集中收治2醫院」

柯媽「巧遇」顏寬恒替兒試水溫？　王世堅批柯文哲於心何忍

蔡英文讚林靜儀人格特質「非常無私」　像俠女為惡質選風打抱不平

公投沒過追殺即到！蘇偉碩反萊豬遭傳喚　喊話檢方：快起訴我

1100萬戰機頭盔曝光！　F-16V飛官可「看到哪打到哪」

莊瑞雄感到差別待遇！籲潘孟安節制　「屏東的未來不能被指定」

參謀總長服役最大年齡得由總統延長1年　立法院三讀通過

柯文哲冷風中獨站40分鐘 　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

桃機5群聚！民憂疫情爆發　柯文哲：不贊成風吹草動就關餐廳、夜市

6.0強震釀禍　北市震出地層下陷汽車險變泡水車

北市拍板4階段「春節收治確診者規劃」　110人內「集中收治2醫院」

柯媽「巧遇」顏寬恒替兒試水溫？　王世堅批柯文哲於心何忍

蔡英文讚林靜儀人格特質「非常無私」　像俠女為惡質選風打抱不平

公投沒過追殺即到！蘇偉碩反萊豬遭傳喚　喊話檢方：快起訴我

1100萬戰機頭盔曝光！　F-16V飛官可「看到哪打到哪」

莊瑞雄感到差別待遇！籲潘孟安節制　「屏東的未來不能被指定」

參謀總長服役最大年齡得由總統延長1年　立法院三讀通過

柯文哲冷風中獨站40分鐘 　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

台南防疫計程車落實防疫措施　保護司機也為健康把關

擺脫130部隊飆出158公里　郭泓志讚林振瑋是運科好例子

澳洲Omicron現蹤後「單日確診狂飆50倍」連3天創新高　民怨爆發

南韓高鐵發生出軌事故　7人輕重傷！車窗恐怖碎裂慘況曝光

日本動物園老虎攻擊！釀3飼養員輕重傷　「咬人虎」真面目曝光

林采緹脫光泡湯「全空辣照」攝影師曝光！　恢單近2年親洩感情狀態

「台銀魔獸」發威　謝宗融雙10數據加持奪單週MVP

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

全聯再合作beard papa’s！4款甜點強勢回歸　加碼推卡士達餐包

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／新北即日加嚴檢疫　侯友宜下令防疫司機旅館人員全面打第三劑

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

她喊「2人發抖中」：韓國瑜2024繼續選總統

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

林昶佐買北市第4間房！　童仲彥：4400萬元哪來的

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

快訊／Omicron攻破國門 　新北「31篩檢站」地點一次看

退休將校變中科院肥貓！　靠一招爽領12萬高薪

藍營傳動員「癱瘓返鄉列車」Line對話曝　民進黨：應查清楚說明白

「型男媒體人」搶灘2022北市長選戰？　他認了：確實有被放進藍營民調

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

柯文哲若當選總統　陳揮文：我離開台灣

柯媽當顏寬恒面嗆豪洨白賊！四叉貓道歉

立陶宛對台態度生變？　黃奎博示警：北京嚴堵立陶宛避免雪球效應

更多熱門

相關新聞

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

台北市長柯文哲日前受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對此，立委莊瑞雄透露，總統蔡英文認為元旦活動應開開心心，結果因柯文哲站位的事被輿論抨擊，「所以蔡英文很不開心。」

北市旅館群聚感染擴大！案17181改本土　旅館停接客、只出不進

北市旅館群聚感染擴大！案17181改本土　旅館停接客、只出不進

中捷藍線新增正英站遭質疑　市府：順應民意

中捷藍線新增正英站遭質疑　市府：順應民意

遷設捷運站涉圖利　顏寬恒：藍綠一同爭取

遷設捷運站涉圖利　顏寬恒：藍綠一同爭取

沙鹿1市場涉違建　王定宇批「起造人」顏寬恒：沒肩膀

沙鹿1市場涉違建　王定宇批「起造人」顏寬恒：沒肩膀

關鍵字：

柯媽顏寬恒王世堅柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面