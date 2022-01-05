遭爆遷設捷運正英站涉圖利　顏寬恒「藍綠民代一起爭取」

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選最後倒數階段，藍綠陣營短兵相接。國民黨候選人顏寬恒暨違建風暴後，又陷入家族涉入捷運遷站及變更路線爭議，光是藍線B8正英站周邊就有50筆土地。顏寬恒今天強調，正英站是藍綠民代一起爭取，地方共識「難道這些綠營議員在幫忙我、圖利我？」對手林靜儀批評顏拿他人當擋箭牌。

▲顏寬恒身陷捷運正英站遷站及違建風暴。（圖／記者游瓊華攝，下同）



前交通局長王義爆料原先提交的規劃報告中，捷運藍線路線和沙鹿火車站共構，但變更後共構不見了，地下化還變高架，另新設的B4、B5站周圍有600多坪土地在顏寬恒名下，還有顏家的開發公司。另外，捷運藍線原有的坪頂站每日公車人流2000多人，也被取消改成B8正英站，其人流僅800人，且距B7弘光大學站才700公尺、B9國際街站卻有4公里。

顏寬恒今天回應，不管B8站還是B4、B5站都相同，都是在地居民的需求，當中不分藍綠、不分黨派的包括里長、居民，經過多次公聽會達成共識，對於地方發展非常重要的，「難道這些綠營議員、民意代表都是在幫忙我、圖利我？」痛批對手為了打擊他，故意扯開話題，放棄民眾權利，讓周邊幾萬人生活交通發展受到排擠。

▲林靜儀積極掃街拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）



民進黨候選人林靜儀則說，民意代表反映選民需要，市府該拿出專業評估、開會紀錄等說服大家，當初為何做出遷站決定。